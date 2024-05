Primo raduno Fiat 500 a Pianezza

Un amore lungo 67 anni. Era il 1957 quando nacque l’auto più famosa tra quelle progettate da Dante Giacosa: la Fiat 500. E prossimamente, il 19 maggio, vi sarà il primo raduno Fiat 500.

A mantenere viva la storia di un’utilitaria che piace a vip e personaggi dello spettacolo come Renzo Arbore, è il Fiat 500 Club Italia di Garlenda con i suoi 23.000 soci in tutto il mondo: dall’Australia al Giappone, dal Sudafrica al Lussemburgo, dall’Uruguay alla Città del Vaticano.

Il Club, attualmente presieduto da Maurizio Giraldi, dal 1984 ha un ruolo centrale nella tutela di questo mezzo iconico, avendo contribuito con i suoi eventi, la sua rete di fiduciari e anche con il Museo “Dante Giacosa”, a trasformare quella che era una semplice vettura “da tutti i giorni” in una autentica icona del Made in Italy, amata e riconosciuta per il suo design e i messaggi positivi che riesce a trasmettere. Messaggi che parlano anche di cultura e solidarietà, dato che il Fiat 500 Club Italia è testimonial UNICEF e sostiene numerosi enti attivi nel sociale.

A proposito di eventi, il Coordinamento della Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia è orgoglioso di comunicare che grazie al patrocinio del Comune di Pianezza e alla “vulcanica” presidente della Pro loco Pianezzese Rosanna Fassino, il 19 maggio si svolgerà il 1° Raduno Fiat 500 “A Pianezza in 500”.

Renato Breusa, fiduciario del Coordinamento della Valle di Susa, dice con fierezza: «Sarà un raduno che si pone l’obiettivo di consolidare l’amicizia tra tutti i cinquecentisti che prenderanno parte alla manifestazione. Il nostro Club è una grande famiglia di appassionati e i raduni hanno proprio lo scopo di far incontrare i soci di persona. Gli equipaggi che interverranno il 19 avranno la possibilità di trascorrere una giornata memorabile, poiché Pianezza è pronta ad accoglierli nel segno della fratellanza e della solidarietà».

Questo primo raduno ha un ruolo importante nella vita del paese: «È una festa per tutti, grazie anche ai commercianti che hanno allestito le vetrine con il tema della manifestazione e gli eventi collaterali, a beneficio di tutta la comunità locale» afferma Rosanna Fassino.

«Ringrazio l’ Amministrazione Comunale di Pianezza, la Pro Loco e il Coordinamento Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia, quali operatori di solidarietà che hanno contribuito a questa iniziativa» dichiara Antonio Sgroi, Presidente Provinciale UNICEF. «Questo evento vuole essere un momento per ricordare a tutti l’importanza del rispetto dei piccoli, senza distinzione di ceto, etnia o sesso, e che dalla loro protezione ed educazione dipende la qualità della società mondiale del futuro».

«La 500 non è solo un’automobile ma, come la Vespa, rappresenta il simbolo di un’epoca, in cui tanti italiani hanno conquistato la libertà di movimento» afferma il Sindaco di Pianezza Antonio Castello. «Questo primo raduno nella nostra cittadina unisce la promozione del territorio, dal momento che la sfilata delle 500 prevede varie tappe presso i siti storici di Pianezza, con la solidarietà ed il sostegno dei progetti dell’UNICEF a favore dei bambini vittime delle carestie e guerre».

Il programma per il raduno Fiat 500

Dalle 8:30 alle 10:15 ritrovo degli equipaggi nei giardini del Palazzo Comunale “Villa Leumann” a Pianezza per l’iscrizione. I cinquecentisti riceveranno in omaggio la welcome bag, sarà offerto loro il caffè di benvenuto e sarà scattata la foto a ricordo della giornata.

Dalle 10:00 alle ore 16:00, presso la sala grotte del Comune, apertura della mostra a favore di UNICEF con le mitiche Pigotte realizzate c/o il laboratorio della Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino e con le serigrafie del maestro pianezzese Guglielmo Meltzeid.

Alle 10:30 le 500 partiranno per il giro turistico/culturale denominato “Pianezza da scoprire”. In dettaglio si effettueranno soste con possibilità di visita della Pieve di San Pietro (XII sec.) e delle cappelle della Madonna della Stella, San Bernardo e S. Sebastiano. Il percorso offrirà l’opportunità di ammirare sia la parte storica sia quella moderna di Pianezza.

Alle ore 12:00 sarà offerto a tutti i partecipanti un gradito aperitivo.

In seguito alle ore 13:00 pranzo presso la nuova sede della Pro Loco Pianezzese.

Poi, alle ore 15:30 seguirà la benedizione delle vetture sul sagrato del Santuario di San Pancrazio.

Infine, alle ore 16:30/17:00 iniziativa i cui proventi saranno destinati all’UNICEF e a seguire premiazioni, ringraziamenti e saluti.

Al raduno potranno partecipare al massimo 50 vetture, prenotazione obbligatoria entro il 16 maggio telefonando a 3401802006 o con email a r.breusa@libero.it o r.breusa@clubitalia.it.