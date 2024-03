A Dubai la Nazionale Paralimpica conquista altri due posti per le Paralimpiadi di Parigi 2024, uno nel compound femminile e uno nel W1 femminile.

A Dubai la Nazionale italiana Para-Archery conquista altri due posti per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, uno nel compound open femminile e uno nel W1 femminile. Per centrare il bersaglio era necessario arrivare in finale per l’oro nel torneo di qualificazione paralimpica che si è disputato oggi.

Nel compound ci sono riuscite sia Giulia Pesci che Maria Andrea Virgilio che si sono sfidate nella finalissima in un derby tutto azzurro vinto dalla Pesci allo spareggio; nel W1 ad approdare fino all’ultimo atto è stata Daila Dameno che ha superato la turca Misir.

Salgono così a 9 le carte dell’Italia per Parigi 2024,come a Tokyo 2020: 2 saranno le arciere italiane impegnate nell’olimpico open, nel compound open e nel W1, il massimo possibile in ogni divisione, mentre nell’olimpico open, nel compound open e nel W1 maschile ci sarà un azzurro per ogni divisione. Questo significa che l’Italia ai Giochi sarà in gara sia nella competizione individuale, sia nelle gare a squadre miste.

Le qualificazioni delle azzurre

Per arrivare all’obiettivo oggi Giulia Pesci ha battuto nel torneo di qualificazione paralimpica tutte le avversarie: 131-92 l’ucraina Malykh, 132-129 l’irlandese Leonard e 137-130 l’americana Wallace. Stesso percorso per Maria Andrea Virgilio che ha ottenuto la vittoria con la brasiliana Nunes De Moraes 131-122, 135-116 con l’irachena Al-Murshedy e 137-136 conAkter (BAN).

Le due azzurre si sono poi sfidate in finale avendo già in tasca una qualificazione paralimpica (non potevano essere assegnati 2 pass alle atlete della stessa Nazione): lo scontro è finito allo shoot off con vittoria 138-138 (9-9*) per Giulia Pesci.

Grande soddisfazione anche per Daila Dameno nel W1: l’azzurra, grazie al primo posto dopo le 72 frecce di ranking round aveva già raggiunto automaticamente la finale in cui oggi ha battuto 121-114 la turca Misir, meritandosi ancor di più il pass per le Paralimpiadi.

Per la poliedrica arciera lombarda, classe ’68, è un risultato storico: a Parigi potrebbe infatti esordire nel tiro con l’arco, dopo aver già vinto in carriera nello sci un argento e un bronzo alle Paralimpiadi invernali di Torino 2006 ed essere stata titolare nel nuoto ai Giochi di Atene 2004.

Gli altri risultati azzurri

La corsa verso i pass finisce prima di approdare in semifinale per tutti gli altri azzurri. Nell’olimpico maschile fallisce al primo turno l’assalto al secondo pass di Roberto Airoldi, Davide Bettoni e Giuseppe Verzini sconfitti rispettivamente dal lettone Jonasts 6-5 (9-7), dall’arciere della Repubblica Ceca Chaloupsky 6-0 e dall’atleta del Bangladesh Hossain.

Nel compound maschile Giampaolo Cancelli batte 143-132 il canadese Watermann, ma si arrende agli ottavi al kazako Medvedev 141-140; per Christian Seneca la sconfitta arriva per 143-132 con Dabil Alnaqbi (UAE). Finisce ai quarti la corsa degli azzurri del W1 maschile anche per colpa di un tabellone che vede subito sfidarsi Maurizio Panella e Francesco Tomaselli con il primo che vince 137-113 ma perde lo scontro successivo 121-129 con il finlandese Antonios. Sia nel compoud che nel W1 maschile l’Italia resta quindi ferma ad una carta paralimpica.

Domani le finali del Fazza Para-Archery Tournament

La manifestazione di Dubai si chiuderà domani con le finali a squadre e individuali, ma valide esclusivamente per il World Ranking. L’Italia si giocherà l’oro nel misto ricurvo con Mijno-Travisani contro il Giappone e nel misto W1 con Pellizzari-Tonon contro la Repubblica Ceca.

Nella prova individuale sono in corsa per l’oro ricurvo open Elisabetta Mijno con Pooja (Ind) e Stefano Travisani con Toucoullet (Fra), mentre si giocheranno il bronzo nel W1 Maurizio Panella con Antonios (Fin) e Asia Pellizzari con Pultar Musilova (Cze).