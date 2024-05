Presentato a Torino il Torneo delle Regioni

Al lato della presentazione e del sorteggio dei gironi del Torneo delle Regioni avvenuto all’interno del Green Pea di Torino, abbiamo raccolto le impressioni della presidente del Comitato Regionale. Sabrina Olivero ha dichiarato: “La presentazione del Torneo delle Regioni è stato un momento di grande gioia, culminato nei sorteggi che hanno delineato l’emozionante percorso delle squadre coinvolte.”

“Desideriamo ringraziare calorosamente tutti gli amministratori comunali Andrea Archinà sindaco di Avigliana, Pasquale Mazza sindaco di Castellamonte, Tallone Dario sindaco di Fossano, Domenico Romano sindaco di La Loggia, Luca Salvai sindaco di Pinerolo, Elena Piastra sindaca di Settimo Torinese ed i loro collaboratori che hanno generosamente sostenuto le società partecipanti, insieme alla Regione Piemonte, per il loro prezioso contributo. Devo evidenziare il supporto di Alessandro Rolle amministratore delegato di Entech, silver sponsor della manifestazione”.

Continua Olivero “L’evento ha posto in evidenza l’impegno della Federazione nel valorizzare l’attività giovanile, un obiettivo fondamentale per il futuro del nostro sport. In questo contesto, desideriamo esprimere profonda gratitudine alla vicepresidente FIBS Roberta Soldi per le sue parole incoraggianti sul lavoro svolto dal Comitato Regionale Piemonte e dal consigliere federale Marco Mannucci, che hanno reso possibile questa giornata e quelle che verranno“.

Aggiunge “Nel corso della presentazione, un momento speciale è stato dedicato per ricordare due figure fondamentali del baseball e softball piemontesi: la consigliera Nadia Conti ed il tecnico Ernesto Wong Isasi. Il loro spirito e la loro dedizione continueranno a ispirare e guidare le future generazioni di giocatori e dirigenti”.

Ancora “L’entusiasmo e la collaborazione dimostrati per l’organizzazione della presentazione del Torneo delle Regioni testimoniano la forza e la vitalità della nostra comunità sportiva. Non vediamo l’ora di assistere a una competizione avvincente e di celebrare insieme il talento, la passione per il baseball e il softball giovanile“.

Chiude dicendo “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario“.

Ph: Maurizio Gai