Podio sfiorato a Silverstone: Nepa a soli 397 millesimi dalla vittoria

Grande gara per Stefano Nepa a Silverstone, tracciato inglese sul quale il Level Up-MTA ha completato il decimo appuntamento stagionale. KTM di The Pantherin lizza per la vittoria dalla partenza all’ultimo giro, e protagonista di manovre spettacolari, apprezzate dal competente pubblico e più volte inquadrate dalle televisioni.

Il numero 82, scattato dalla settima casella, ha immediatamente impostato un passo da primissime posizioni, giocandosi a testa alta un podio sfuggito per un nonnulla nel concitato finale di gara. Soli 397 millesimi hanno sottratto la possibilità di vittoria alla squadra di Alessandro Tonucci, competitiva per tutto il weekend e tornata ad avere The Panther che tutto il paddock conosce. Il quinto posto da podio sfiorato per pochi metri infonde fiducia per il proseguo stagionale, nel quale recuperare quanto sinora mancato.

Classifica mossa nuovamente anche da Nicola Carraro, quindicesimo al traguardo e in lotta dura a centro gruppo. Per il rookie d’annata la soddisfazione di aver preso un punto e la certezza che il percorso impostato possa portare più in alto.

Alessandro Tonucci, Team Manager “Grandissima gara da parte di Stefano, veramente in forma ed efficace qui a Silverstone. Nepa meritava il podio, la squadra anche: il lavoro fatto assieme ha prodotto una KTM veramente a posto in ogni settore della pista, egregiamente preparata dai meccanici e magnificamente sfruttata dal nostro pilota. Sfiorare il podio mi felicità e rammarica, ovviamente perché un trofeo sarebbe stato meritato, però stiamo tornando alle posizioni con le quali ci siamo distinti nel mondiale. Bravo anche Carraro, quindicesimo e con passo da posizioni più avanzate. Nicola ha perso tempo all’inizio, ma poi ha recuperato quanto perduto. Complimenti a tutto il team, a cui chiedo di mantenere aggressività e metodo esibiti in Gran Bretagna”.

#82 Stefano Nepa, P5: “Il weekend che io e il team desideravamo, ovvero, tre giorni al top della Moto3. La gara è stata bellissima, mi sono divertito, ci siamo giocati il risultato grosso sino all’ultimo giro. Una piccola imprecisione mi ha tolto la possibilità di vincere, ma grazie a un grosso recupero mi sono avvicinato al terzo posto. Abbiamo sfiorato il podio, palesando una altissima competitività. Ringrazio tutti, sapendo che possiamo fare anche di più”.

#10 Nicola Carraro, P15: “Qualche rallentamento iniziale, a causa di cadute altrui, che ho però rimediato di giro in giro. Avevo perso il gruppo della dodicesima posizione, però mi sentivo bene in sella a una moto che funzionava al meglio. Lottando, sono arrivato quindicesimo, prendendo un buon punto per me e la squadra. Andiamo in Austria sfruttando l’esperienza, nell’obiettivo di fare una gara migliore di questa trasferta britannica”.