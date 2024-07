Ogni corsa dedicata ad un gelato all’Ippodromo di Vinovo

Smaltite le emozioni per il passaggio del Tour de France anche da Vinovo nella tappa che si è conclusa a Torino, l’Ippodromo è pronto per tornare alla sua vita classica con ogni corsa dedicata ad un gelato. Ancora 4 Notturne per chiudere il programma di luglio e la prima è già in programma mercoledì 3.

Il tema portante della serata, la via con la prima corsa alle 19:45, sarà quello del gelato. Il clou è subito in apertura, un miglio per tre anni che vogliono emergere e vedrà nel ruolo di favorite le due Bar. Fra le due potrebbe inserirsi Fantastica Laksmy, ma anche Flaviana Grif cerca un posto al sole.

Il Premio Cioccolato invece sarà per cavalli di cinque anni ed oltre, sempre sui 1.600 metri. Den Ghiu Gnafà, dopo una serie di secondi posti, potrebbe trovare l’occasione giusta con Santino Mollo. Ma Claudia Pink con Gubellini è soggetto affidabile al pari di Dingo con Daniele Demuru. La corsa gentleman del convegno avrà nel ruolo di favorito, nonostante un numero non semplice, Eagle Eyes, allievo di Max Castaldo con Stefano Manzato alle guide. Attesa anche Eternitè Joyeuse, che nelle ultime ha sbagliato, ma se si ritrovasse la portacolori di Enrico Colombino avrebbe le chance di tornare alla vittoria.

Come sempre l’ingresso per ogni corsa dedicata ad un gelato sarà gratuito oltre che libero. Prossimi appuntamenti, domenica 7 luglio e per le due domeniche successive fino al 21.