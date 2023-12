Parigi, Francia (11/12/2023) – NAMX, l’azienda automobilistica che opera nel settore dell’idrogeno, annuncia la scelta di utilizzare la tecnologia del motore a combustione interna (ICE) per il suo primo veicolo utilitario a idrogeno (HUV). Questa mossa strategica sottolinea l’approccio pragmatico di NAMX, che associa una tecnologia collaudata con obiettivi di sostenibilità. Lo scopo è quello di combinare una motorizzazione versatile e funzionale con costi di produzione controllati, per rendere veramente accessibile la mobilità a idrogeno premium.

La scelta della tecnologia ICE per i trasporti a idrogeno è in linea con gli approcci d’avanguardia adottati dai giganti del settore automobilistico. Al fianco di aziende affermate, NAMX punta su una tecnologia comprovata e collaudata nel tempo, sfruttando decenni di investimenti e continui miglioramenti.

Inoltre, i veicoli con motore a combustione interna a idrogeno (HICE) non presentano i principali inconvenienti dei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV), che dipendono dai metalli delle terre rare. I motori a combustione interna garantiscono una maggiore stabilità e prevedibilità dei costi di produzione, mettendo l’azienda e i suoi clienti al riparo dalle fluttuazioni di prezzo associate all’approvvigionamento di minerali rari. I motori a combustione di idrogeno vantano anche una maggiore robustezza e versatilità rispetto alle celle a combustibile, in quanto eliminano la necessità di H2 di elevata purezza, che comporta la sostituzione regolare dei filtri dell’aria e dell’idrogeno, e possono ospitare idrogeno di qualità inferiore e più economico. Queste caratteristiche particolari fanno dei veicoli con motore a combustione interna a idrogeno una scelta sostenibile, economica e funzionale per tutto il loro ciclo di vita.

La decisione di optare per un motore convenzionale consente a NAMX di sfruttare l’ampia rete di riparazione e manutenzione automobilistica esistente, con un accesso facile ed economico ai pezzi di ricambio. Ciò garantisce ai veicoli NAMX un ciclo di vita più lungo ed economico rispetto alle controparti elettriche. Di conseguenza, il valore del ciclo di vita dell’HUV aumenta considerevolmente per tutte le parti interessate.

Faouzi ANNAJAH, fondatore e CEO di NAMX, ha dichiarato: “Questa scelta industriale accelera lo sviluppo di NAMX e rafforza la nostra capacità di raggiungere un mercato più ampio. L’adozione della motorizzazione ICE per l’HUV si basa su una chiara logica: ricorrere a una tecnologia collaudata, affidabile ed economica, dando forma a nuovi orizzonti per la mobilità sostenibile”.

La scelta ingegneristica di NAMX genera benefici sia ambientali che sociali, offrendo un percorso tangibile verso la mobilità sostenibile e salvaguardando al contempo il tessuto industriale automobilistico attuale dalle turbative associate all’elettrificazione. Inoltre, preserva l’esperienza di guida e l’emozione unica del patrimonio, tra cui l’iconico rombo del motore e la sensazione di continuare a guidare nel solco delle leggende.

La collaborazione avviata con Pininfarina nel 2022 per lo sviluppo del design dell’HUV continua anche in questa fase di avvicinamento di NAMX al mercato. A questo proposito, NAMX in collaborazione con PININFARINA ha rielaborato il design del concept inaugurale dell’HUV per integrare un nuovo paraurti e diffusore posteriore aerodinamico con un sistema di scarico a combustione di idrogeno – l'”EXO”.

PININFARINA è stata all’avanguardia di una nuova esperienza di mobilità automobilistica e ha guardato con attenzione all’idrogeno negli ultimi 15 anni, investendo in studi e prototipi in collaborazione con start-up che sono pienamente impegnate in queste nuove tecnologie. PININFARINA porta quindi a NAMX il suo importante bagaglio di esperienza, che per la prima volta viene applicato a un’autovettura. L’impegno di PININFARINA per la sostenibilità, la qualità artigianale e l’attenzione ai dettagli ha giovato all’HUV, che ha ricevuto il premio Green Good Design Sustainability Award 2023 dal Chicago Athenaeum.

Dopo il debutto presso la sede di PININFARINA a Cambiano, in Italia, NAMX ha presentato il prototipo del suo SUV a idrogeno in una serie di eventi prestigiosi (Berlino GreenTech Festival 2022, Salone dell’Auto di Parigi 2022, Goodwood Festival of Speed 2023). NAMX ha ora completato la validazione del prototipo del suo SUV ed è entrata nella fase di sviluppo industriale.

Faouzi ANNAJAH ha aggiunto: “La nostra scelta della tecnologia ICE a idrogeno rappresenta un significativo passo avanti sia nella progettazione che nell’ingegneria. Aspettiamo ora di presentare nei prossimi 12 mesi il nostro prototipo rotabile HUV equipaggiato con un motore a combustione di idrogeno V8 sviluppato e prodotto da Solution F, una consociata del gruppo GCK.”

Informazioni su NAMX

Fondata da Faouzi ANNAJAH e Thomas de LUSSAC, NAMX è un’azienda automobilistica a idrogeno che mira a conciliare la mobilità umana e la conservazione dell’ambiente su larga scala grazie all’idrogeno pulito. Sfruttando un sistema proprietario di capsule di idrogeno rimovibili, NAMX intende consentire una nuova esperienza di mobilità pulita, libera dai vincoli tradizionalmente legati ai viaggi decarbonizzati. Con diverse possibilità d’utilizzo e una distribuzione dell’ultimo miglio facile da gestire, le capsule saranno inizialmente la fonte di energia per l’HUV, il SUV a combustione di idrogeno sviluppato da NAMX, che arriverà sul mercato nel 2027.