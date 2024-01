Di contro, l’unica vittoria finora in stagione delle Lunette è arrivata proprio contro Giussano, lo scorso 21 ottobre al PalaEinaudi di Moncalieri. Risultato finale: 52-42, con Giordano e Mitreva sugli scudi tra le fila gialloblù.

Tra le lombarde è senza alcun dubbio Niedzwiedzka la sorvegliata speciale. Per lei doppia doppia fissa da 18 punti e 12 rimbalzi a partita in 37 minuti. Attenzione anche al duo Gatti-Manzotti che viaggia a oltre 21 punti di media in coppia.

Su sponda Libertas gli occhi saranno sicuramente puntati sulla “neolunetta” Cicic, che per ora viaggia a 19,5 punti, 2,5 rimbalzi e un assist (in due partite). In doppia cifra di media anche Mitreva con 10 punti e Salvini a ridosso con 9,3 (conditi da 5 rimbalzi e 2 assist). Ancora in forte dubbio la presenza di Pasero.

Palla a due domani alle 20:30 al Palamoretto – Via San Pietro 1, 20832 DESIO (MB)

Arbitrano: Quadrelli, Tomasello

Classifica aggiornata:

Galli San Giovanni Valdarno 28

Derthona 28

Costa Masnaga 22

Broni 20

Empoli 18

Selargius 18

San Giorgio 18

Foxes Giussano 14

Torino Teen Basket 12

Cestistica Spezzina 12

Carugate 8

Basket Roma 6

Stella Azzurra 4

Tecnoengineering Moncalieri 2

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball