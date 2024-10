La seconda giornata di campionato di rugby di Serie A1 vedrà l’IVECO Cus Torino Rugby impegnato in trasferta a Milano con l’ASR Milano Rugby. Dopo la prestazione della prima giornata in cui il XV universitario ha riscontrato alcune difficoltà nell’esprimere a pieno il sistema di gioco che lo contraddistingue, domenica 20 Ottobre al Curioni di Segrate avranno la possibilità di esprimere a pieno il proprio potenziale dovendo affrontare una squadra dall’impostazione simile alla propria.

Sarà uno spettacolo bello da vedere sostiene anche il DT Lucas D’Angelo nella sua dichiarazione: “Domenica affrontiamo nella seconda partita di campionato l’ASR Milano, una squadra con un profilo abbastanza simile al nostro. E’ una squadra a cui piace giocare un rugby dinamico e bello da vedere e che diventa pericolosa quando riesce ad attaccare tanto. Proprio per questo, ci aspettiamo che dall’incontro dei due stili nasca un incontro ad alta intensità di gioco, bello da vedere soprattutto per gli spettatori.”

Dare il massimo, entusiasmarsi ed entusiasmare sono le parole d’ordine in vista di questo nuovo week end di gioco anche secondo capitan George Reeves che dichiara: “ Non vediamo l’ora che sia Domenica! Giocheremo contro una squadra che ha fatto una bella partita con Verona con la quale ha perso all’ultimo minuto. Noi questa settimana, come sempre, ci siamo messi sotto con il duro lavoro per continuare il nostro cammino in questo nuovo campionato. Domenica sicuramente daremo il massimo e cercheremo di portare in campo il gioco offensivo che ci contraddistingue unito al lavoro difensivo al quale teniamo molto.”.

Una giornata in trasferta da non perdere quindi quella di domenica 20 ottobre. Il fischio di inizio è previsto alle 15.30 presso il Centro Sportivo Curioni di Via Circonvallazione Idroscalo 51, Segrate (MI).