L’Iveco CUS Torino domenica all’Albonico contro Calvisano

Domenica 14 aprile l’Iveco CUS Torino Rugby affronterà all’Albonico il Calvisano Rugby nella diciannovesima giornata di regular season del campionato di Serie A maschile. Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 15.30, dirige l’incontro Filippo Vinci di Rovigo.

Queste le parole del coach dei tre quarti Filippo Bianco: “arriviamo alla partita di Calvisano pronti e preparati, inizia un mese dove ci troviamo a giocare quattro finali, non dobbiamo e soprattutto non vogliamo nasconderci perché siamo degli agonisti, e gli agonisti come noi vivono di questa tensione. A tal proposito, colgo l’occasione per fare un enorme in bocca al lupo alla nostra Under 16 visto che anche loro hanno alle porte un weekend che potrebbe regalare una grande soddisfazione al club. Siamo con voi!”

Appuntamento dunque domenica 14 aprile al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).

Ph: Mario Sofia

Ufficio stampa CUS Torino