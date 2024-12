Domenica agrodolce per L’Iveco Cus Torino che finalmente dopo due mesi di continue trasferte è tornato a calcare il campo di casa nel match che lo ha visto affrontare l’Unione Rugby Capitolina e cedere di un solo punto alla compagine romana.

Iveco Cus Torino – Unione Rugby Capitolina 24-25

Al fischio di inizio la tribuna dell’Albonico era gremita di tifosi amici e parenti che erano venuti a vedere la prima partita in casa dopo cinque trasferte consecutive approfittando anche del clima tiepido e soleggiato. Il match prende subito una piega favorevole per team degli universitari che riescono nei primi venti minuti di gioco a portarsi in vantaggio di 12 punti grazie a due mete marcate da Civita e Zanatta di cui una trasformata da Zanatta stesso.

Ma L’Unione Rugby Capitolina non tarda a far sentire la propria presenza portando avanti diverse azioni offensive senza però trovare la conclusione sperata. Solo un calcio di punizione trasformato da Severini sposta il punteggio dallo zero portando il parziale sul 12-3. Il Cus però risponde subito andando a marcare un’altra preziosa meta che porterà a fine del primo tempo il punteggio sul 17-3.

La musica cambia completamente così come il volto della partita con l’inizi del secondo tempo

La squadra capitolina, rientra in campo con l’obiettivo di mostrare un volto molto più aggressivo e ci riesce. Tre sono le mete che vengono marcate dai rossoblù e che mettono in difficoltà la squadra degli universitari che vedono il punteggio capovolgersi a favore dei romani (17-22). Il pubblico però non si da per vinto e continua a incitare i ragazzi cussini in campo che fino all’ultimo hanno provato ad a piegare i punteggio in proprio favore. Un calcio di punizione assegnato alla capitolina però allunga ancora il divario (17-25) a due minuti dallo scadere del temp.

I giochi ormai sono fatti ma i cussini sanno che hanno bisogno di marcare ancora una meta per conquistare almeno due punti utili per la classifica e decidono di lottare fino all’ultimo. L’ultima azione dura un’eternità e vede un susseguirsi di fasi di gioco interminabili ma emozionanti.

Il pubblico urlante sugli spalti sembrava voler dare una spinta in più ai ragazzi dei Coaches D’Angelo, De Carli e Bianco e forse anche grazie a questo Perrone trova il giusto guizzo marca finalmente la meta che non può regalare la tanto voluta vittoria ma regala due punti in classifica che sembrano dire che l’Iveco Cus Torino c’è e vuole continuare a costruire mattone dopo mattone la propria stagione.

Le dichiarazioni del Vice Capitano Nicolò Quaglia che oggi compie 24 anni

“La partita ha avuto due volti: nonostante il risultato finale non ci abbia premiati, abbiamo giocato un buon primo tempo e siamo soddisfatti di quello che abbiamo portato in campo. Nel secondo tempo abbiamo commesso degli errori è vero e alla fine la vittoria è andata alla Capitolina. Ma sono i momenti come questo quelli da cui bisogna imparare a costruire per continuare a migliorare costantemente. Il nostro è un campionato lungo e ogni domenica sia positiva che negativa deve essere fonte di quell’esperienza che dobbiamo e vogliamo usare per continuare ad andare avanti nel nostro percorso.”

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 8 dicembre con Rugby Paese in trasferta a Paese. Calcio di inizio ore 14.30.