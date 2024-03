La Tecnoengineering Moncalieri ospita Basket Roma al Palaeinaudi

La Tecnoengineering Moncalieri si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro Basket Roma, sabato 16 marzo alle ore 16.30 tra le mura casalinghe del PalaEinaudi, nella gara valida per la 22esima giornata di campionato.

Posta in palio molto importante per entrambe le squadre, in cerca di punti per conquistare la migliore posizione in classifica in vista dei playout. Basket Roma è praticamente certa di affrontare la seconda parte di stagione giocandosi la permanenza in serie A2 negli spareggi playout, mentre Moncalieri deve ancora garantirsi un posto tra le quattro squadre che si contenderanno gli spareggi. Attualmente, la compagine capitolina occupa l’undicesimo posto in classifica e arriva a questa partita forte della vittoria casalinga contro Broni.

Le gialloblù di coach Terzolo, ultime a pari merito con la Stella Azzurra ma con lo scontro diretto a favore, sono determinate a ribaltare il trend negativo dopo una serie di quattro sconfitte consecutive contro Selargius, Costa Masnaga, San Giovanni Valdarno e Cestistica Spezzina. Nonostante i risultati avversi, le Lunette hanno dimostrato grande determinazione, giocando a viso aperto contro le squadre di vertice e mostrando un notevole progresso da inizio stagione. Nell’ultima gara in trasferta contro La Spezia persa nelle battute finali, le moncalieresi hanno condotto il match fino a 4 minuti dal termine, capitolando solo nei possessi finali. Tanta amarezza per le gialloblù, ma anche la consapevolezza di potersela giocare con tutti, grazie al percorso di crescita iniziato a settembre.

Per la Libertas occhi puntati su Cicic (15,2), Mitreva (9), Pasero (8,8) e sul tandem Salvini (8,9) e Cordola (7,2). In casa Basket Roma l’attenzione sarà tutta su Fantini (12,2), Aghilarre (11,2), Lucantoni (11) e Benini (7,8), terminali offensivi di coach Bongiorno e fresche di convocazione in Nazionale Under 20.

Palla a due alle ore 16:30 al PalaEinaudi di Moncalieri. Ingresso libero e diretta streaming sul canale Youtube Moncalieri Basketball. Direzione di gara affidata a Gurrera Simone di Vigevano (PV) e Fusari Roberto di San Martino Siccomario (PV).

Classifica

Derthona 38

Galli San Giovanni Valdarno 34

Costa Masnaga 34

San Giorgio 26

Broni 26

Selargius 26

Empoli 24

Giussano 22

Cestistica Spezzina 20

Torino Teen Basket 16

Basket Roma 12

Carugate 8

Moncalieri 4

Stella Azzurra 4

