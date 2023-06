Sono in partenza per gli European Master Games di Tampere (Finlandia) le pallavoliste over 40 della società Volley Usato Garantito, a cui stamani il Vicesindaco Jacopo Suppo ha formulato un grande “In bocca al lupo!” a nome della Città metropolitana di Torino, che da oltre un anno patrocina la loro attività.

Le atlete della Usato Garantito sono giocatrici che hanno un passato agonistico importante, anche in serie A1, risiedono a Torino e in altri Comuni del territorio metropolitano e, proprio sotto la Mole, hanno vinto il torneo over 40 degli European Master Games Torino 2019.

La concessione del patrocinio dell’Ente di area vastaderiva proprio dal fatto che l’attività della Pallavolo Usato Garantito si svolge in diversi Comuni del Torinese e che le atlete rappresentano diversi territori della Città metropolitana. Nel torneo continentale in terra finnica sui pantaloncini delle pallavoliste subalpine comparirà dunque il logo della Città Metropolitana di Torino.

Per tenersi in allenamento, le pallavoliste della Usato Garantito partecipano ai campionati UISP e a tornei Master in tutta Italia. Ma da lunedì 26 giugnoil loro vero obiettivo è la difesa del titolo conquistato quattro anni orsono.

Conciliare lo sport con gli impegni professionali e familiari non è certamente facile, ma probabilmente è stata proprio l’attività agonistica praticata negli anni giovanili ad abituare le giocatrici della Usato Garantito ad organizzare la propria vita, dando ad ogni attività il giusto spazio e il giusto tempo.

“Avendo un’esperienza agonistica importante, quest’anno le nostre giocatrici si sono preparate con grande attenzione e professionalità, dosando il lavoro in modo da arrivare al massimo della condizione nel mese di giugno. – spiega Marcello Longhin, allenatore della Pallavolo Usato Garantito – Conosciamo alcune delle squadre che incontreremo, come ad esempio quella estone e quella lituana, ma non sappiamo ancora quali saranno le avversarie più temibili”.

Quali che siano i risultati negli European Master Games 2023, è importante rimarcare come le atlete della Pallavolo Usato Garantito, che hanno saputo conciliare la vita lavorativa e familiare con il ritorno all’attività agonistica, stianoispirando altre donne a seguirne l’esempio.

Elena Gennero, che ha un’esperienza di giocatrice in serie A1, rimarca l’orgoglio suo e delle compagne per l’opportunità di difendere il titolo continentale over 40 a Tampere: “Stiamo dimostrando che l’età è relativa: nonostante gli acciacchi e la necessità di organizzare la propria vita familiare e lavorativa, quando c’è la passione, l’entusiasmo per il fatto di ritrovarsi a giocare insieme non manca.

È anche un bel modo per mantenersi in forma. La nostra preparazione fisica è di tipo conservativo: cerchiamo di evitare di farci male e di preservare l’integrità dei muscoli e delle articolazioni. L’esperienzaci aiuta a compensare quello che nel tempo viene meno dal punto di vista fisico. E poi abbiamo un grande supporto da parte dei nostri familiari e dei nostri tifosi”.

CS: Città Metropolitana di Torino