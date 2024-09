Kappa e L84: la partnership che elogia Torino

Torino, 18 settembre – L84, consolidata società di punta del futsal italiano, annuncia il nuovo sponsor tecnico per la stagione 2024-2025: Kappa. Una “storia torinese” che unisce il team di futsal e il celebre brand sportivo, dando vita a una collaborazione radicata nella comune passione per le proprie origini.

L’inizio della partnership è l’occasione per svelare la prima divisa per la prossima stagione, realizzata da Kappa® con materiali all’avanguardia e una vestibilità all’insegna del massimo comfort. La grafica è firmata Alessio Cottino, designer torinese conosciuto con l’alias Signs of Ale, che ha saputo dare forma all’anima dei giocatori L84, provenienti da tutto il mondo ma uniti nel giocare per la città nata ai piedi delle Alpi: Torino. Le grafiche vettoriali che rappresentano elementi architettonici iconici come la Mole Antonelliana e i luoghi più caratteristici del capoluogo piemontese, insieme a riferimenti legati al mondo del futsal, hanno la massima espressione in un design innovativo che si basa su minimalismo, forme semplici e forti contrasti.

Partnership Kappa e L84: le dichiarazioni

“La partnership con Kappa® è molto più che una semplice collaborazione”, ha dichiarato il Presidente della L84, Lorenzo Bonaria. “Insieme, vogliamo rappresentare la città di Torino. Ci siamo resi conto che il nostro pubblico non si limita più a essere quello dell’inizio delle nostre avventure nel paese di Volpiano. Ora riunisce tantissimi torinesi, accomunati tutti dal senso di appartenenza per la propria città.”

L84, da sempre, riunisce tifosi della prima cintura di Torino e, negli ultimi anni, anche torinesi DOC. Quest’anno vuole dichiarare e dimostrare fino in fondo l’amore per la propria città, grazie alla partnership con Kappa® e con altre aziende del territorio con le quali ha già stipulato e stipulerà accordi per la stagione 2024-2025.

Sempre Lorenzo Bonaria: “L’augurio, per quest’anno, è di vincere tutti qualcosa. Insieme e con Torino sulla nostra pelle.”

Kappa®, parte del Gruppo torinese BasicNet, rappresenta dal 1956 il brand di riferimento per tutti coloro che, mentre praticano lo sport che amano, vogliono comunicare al massimo la loro anima sportiva, senza rinunciare allo stile.

Alessandro Boglione, Presidente di Kappa: “Siamo felici di collaborare nella creazione delle divise di una realtà a cui siamo vicini, una squadra che condivide con noi le radici torinesi e la passione per lo sport. Ci auguriamo che il nostro supporto possa contribuire ad un’annata ricca di soddisfazioni.”