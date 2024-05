Domenica 19 maggio, per la seconda volta nella storia del rugby maschile cussino dopo la stagione 2021/2022, la formazione di serie A dell’IVECO CUS TORINO affronterà la semifinale di andata playoff promozione per il campionato di Serie A Élite, massima serie nazionale.

L’avversario saranno i Cavalieri Union Rugby, seconda forza del Girone 3. Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 15.30, dirige l’incontro Gabriel Ionut Chirnoaga di Roma.

Queste le parole del Presidente Riccardo D’Elicio: “stiamo vivendo un altro momento storico per la nostra società e per il gruppo che ormai stiamo vedendo crescere in questi anni. Siamo orgogliosi di rivivere, come due anni fa, questo momento e le emozioni che ci riserverà. I ragazzi e lo staff si meritano di vivere e di godersi ogni singolo match che andremo ad affrontare. Il sistema universitario torinese crede molto nel progetto, che ogni anno ci mette in serbo bei momenti sul campo e belle speranze per il futuro. Mi auguro che questi grandi risultati sportivi assoluti e giovanili sensibilizzino le istituzioni, con l’obiettivo di rendere l’Albonico in condizioni di ospitare al meglio questo sport a tutti i suoi livelli, maschile e femminile, e diventare un punto di riferimento per la palla ovale a livello regionale e nazionale. Un in bocca lupo a tutti e forza CUS Torino!”

Appuntamento semifinale domenica 19 maggio allo stadio Chersoni di Prato.

Ph Mario Sofia