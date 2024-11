Che grinta IVECO CUS Torino: conquistati altri tre punti in trasferta a Biella

Che grinta IVECO Cus Torino! Il quindici universitario ribalta un primo tempo difficile e conquista tre punti in trasferta a Biella con un pareggio che sembrava impossibile (Biella Rugby club 34 – 34 Cus Torino).

Il match a Biella parte tutto in salita. I padroni di casa si dimostrano subito aggressivi e marcano tre mete e un calcio di punizione nei primi minuti di gioco lasciano il team universitario a zero (Biella 24 – 0 Cus Torino), davanti a un pubblico festante che sembrava proprio quello delle grandi occasioni.

I ragazzi dell’IVECO tentano di riaprire la partita e attaccano con foga ma la difesa gialloverde riesce ad arginare il gioco dei cussini che però non si danno per vinti e pochi minuti prima del temine del primo tempo riescono a marcare due mete una all’ala con Cavallaro e una di maul segnata da Bau.

Un calcio di punizione aggiunge tre punti e chiude il primo tempo sul punteggio del 24 – 12 per gli orsi di Biella. Un parziale difficile da gestire in una partita dal ritmo davvero serrato.

Al fischio di inizio del secondo tempo però il CUS dimostra di esserci e di voler portare in campo tutto il proprio carattere. Nonostante il passivo severo, il ritmo alto e gli impatti decisi, i ragazzi di coach d’Angelo, De Carli e Bianco riescono a marcare una meta di carattere che porta il punteggio sul 24 – 15.

I giochi sono ancora aperti e forse c’è ancora la possibilità di piegare al proprio volere quello che sembrava un destino ormai segnato. Il Biella però, spinto anche dal tifo acceso ed entusiasta del proprio pubblico, riesce ad allungare nuovamente le distanze grazie a un calcio piazzato ed un’altra meta ristabilendo il proprio vantaggio (Biella 34 – 15 Cus Torino).

Tutto da rifare quindi per i nostri ragazzi a venti minuti dalla fine del match. Poco è importato però, perche il team universitario ancora una volta ha voluto mettere in chiaro che avrebbe dato tutto quello che poteva dare fino all’ultimo secondo, sostenuto anche dai tifosi biancoblù presenti sugli spalti che sono stati ripagati con un’altra meta trasformata che ha portato il punteggio sul 34- 22.

Non si sono accontentati i cussini che hanno continuato ad erodere inesorabilmente il distacco dai padroni di casa marcando ancora una meta di pick and go: Biella Rugby 34 – 29 Cus Torino.

Ma è stato quando mancava ormai una manciata di secondi alla fine del match che l’IVECO Cus Torino ha mostrato tutta la sua grinta e il sangue freddo ed è riuscito a ribaltare quella che sembrava potesse concludersi con una sconfitta in una grande prova di carattere: il gioco riparte da una touche alla quale è seguita una maul che ha visto Truffa aprire il gioco verso i trequarti biancoblù che tra le grida del pubblico arrivano a marcare una meta decisiva al largo chiudendo il punteggio sul 34-34.

Una giornata emozionante, vissuta fino all’ultimo con il fiato sospeso e un risultato che premia entrambe le squadre ma soprattutto il pubblico che ha potuto vivere una giornata davvero indimenticabile.