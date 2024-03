La campagna europea dell’Evan Bros inizia da Barcellona

Archiviato il debutto stagionale della campagna europea dell’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è pronto a tornare in pista per il secondo appuntamento del campionato mondiale Supersport 2024. Teatro del round sarà il circuito di Barcellona, entrato a far parte del calendario SBK per la prima volta nel 2020, divenendo così il sesto tracciato spagnolo ad ospitare un round delle derivate di serie.

L’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team e Valentin Debise arrivano all’appuntamento catalano con lo spirito giusto. Nel round inaugurale di Phillip Island infatti team e pilota hanno subito dimostrato di avere il potenziale giusto per giocarsi le posizioni di vertice, come testimoniato dal quinto posto ottenuto in Gara 2.

Il team ravennate può inoltre vantare bellissimi ricordi legati tracciato del Montmelò, dove nel 2020 è arrivato il secondo titolo mondiale nella storia della squadra. Come di consueto il weekend prenderà il via venerdì mattina con l’unico turno di prove libere a disposizione, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di Superpole. Sabato e domenica andranno in scena Gara 1 e Gara 2, entrambe alle 15.15 CET.

Orari del weekend (CET) – Supersport

Venerdì

11.20 – 12.00 FP

16.00 – 16.40 Superpole

Sabato

09.50 – 10.00 Warm Up

15.15 – Gara 1 (18 giri)

Domenica

00.40 – 09.50 Warm up

15.15 – Gara 2 (18 giri)

Valentin Debise: “Sia io che il team abbiamo acquisito tanto informazioni a Phillip Island, che non vediamo l’ora dimettere a frutto a Barcellona. Il Montmelò è un tracciato che mi piace, dove l’anno scorso ho ottenuto buoni risultati, quindi sono ottimista e motivato”.

Fabio Evangelista (Team Principal): “Tutto il team ha davvero grande voglia di tornare in azione, specie in un tracciato bellissimo come il Montmelò. Le prestazioni di Phillip Island ci hanno motivato, e questa motivazione sarà la nostra benzina per il fine settimana alle porte. L’obiettivo è giocarci le posizioni che contano: la pista piace sia a noi che al pilota. A Barcellona sarà interessante anche capire i valori in campo dal punto di vista tecnico, e dunque le differenze tra le 600 e le moto Next Generation. Sono curioso di comprendere il livellamento dei vari pacchetti tecnici”.