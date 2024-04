Il Club76 U18 è campione regionale!

Altro intenso weekend sul campo per le squadre del Club76 U18. L’U18 biancoblù è campione regionale! Una grande vittoria per 3-1 sulla Igor Volley Novara ha permesso alle “clubbine” di conquistare il prestigioso titolo. Mvp del match Asia Aliotta.

E la festa continua, perchè il Club76 Playasti con l’U16 ha conquistato l’accesso alla Final Four regionale, battendo il Lilliput nell’ultima partita di girone regionale.

In Serie B2, intanto, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 1-3 contro Iglina Albisola Volley. Il Fenera Chieri76 ha vinto con merito la gara in Liguria, restituendo alle avversarie lo stesso punteggio dell’andata, che aveva visto Albisola vincere a Chieri. Prossima gara sabato 4 maggio alle 20,30 al PalaFenera contro MTS Ser Santena Volley.

Prestazione opaca, invece, per le ragazze del Santena, che riescono a imporsi per solo un set contro la squadra di Orago. La partita si conclude con un 3 a 1 a favore delle avversarie.

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-2 affrontando MTV Azzurra. Weekend di gioco anche in Serie D per la Rasero Teloni – Playasti Club76, che cede 2-3 contro El Gall. GS Pino Volley inciampa 0-3 contro Busca.

In U14 nella fase regionale il Club76 Playasti aspetta la partita del 1 maggio a Mondovì, per provare ad approdare alla Final Four regionale. L’U13 vince, invece, la prima gara regionale contro Cus, per 0-3.

Tutti i risultati

Venerdì 26 aprile

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti vs Villanova Volley Bam 3-1

Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs MTV Azzurra 3-2 Sabato 27 aprile

Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs MC 1933 Top Four Busca 0-3

Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs P.G.S. El Gall 2-3

Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 5°/8° posto: Villanova Volley Bam vs Club76 Playasti 2012 3-1

Domenica 28 aprile