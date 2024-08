Un nuovo tassello per la Prima Squadra BEA Chieri versione 2024-2025: il giovane Malvin Moris Paniagua rinnova con i Leopardi e sarà ancora a disposizione di Coach Franz Conti per l’avventura in Serie C Interregionale.

Esterno classe 2005, 185 centimetri d’altezza, si fa notare per la sua incredibile verticalità, con i suoi voli sopra al ferro che hanno fatto innamorare il pubblico arancio-nero, grande capacità di uno contro uno e tiro da fuori, oltre a ottime doti difensive. Compie la trafila delle giovanili al Basket 2000 Nichelino, con il quale vince il Titolo Under 17 Silver nella stagione 2021-2022 e nella stessa annata esordisce in Serie D. Poi si sposta in prestito a Moncalieri dove da subito è assoluto protagonista in Under 19 Gold.

La scorsa stagione arriva in maglia BEA, dove si dimostra uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie C Unica con una stagione in crescendo. Partita dopo partita, trova sempre più spazio nelle rotazioni di coach Conti, arrivando ad essere assoluto protagonista nei playoff.

Ora, sarà chiamata ad un ulteriore salto di qualità con un ruolo sempre più centrale nella formazione chierese che affronterà il prossimo campionato di Serie C Interregionale.

“Crediamo molto nelle capacità e nelle possibilità di crescita di Malvin – commenta il DS Stefano Piccionne – Per lui questo sarà un anno essenziale, per farsi notare e dimostrare a tutti che può essere un giocatore di altissimo livello: ci aspettiamo molto da lui. Sarà protagonista tra Under 19 Gold, e soprattutto Serie C Interregionale: potrà essere protagonista e dare un contributo importante“.

Le prime parole di Malvin Moris Paniagua dopo il rinnovo con BEA

:

Sono contento di continuare a fare parte del mondo dei Leopardi. L’anno scorso sento di essere cresciuto molto come giocatore e voglio continuare su questa strada. Non smetterò mai di giocare con grinta e passione e non vedo l’ora di rivedere il nostro pubblico infuocato.