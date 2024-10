Domenica 27 ottobre 2024 – La Reale Mutua Basket Torino non riesce ad estendere la serie di risultati utili consecutivi: la squadra di coach Boniciolli, dopo le vittorie contro Brindisi e a Cento, esce sconfitta dal PalaBertocchi per mano del Gruppo Mascio Orzinuovi dell’ex coach gialloblù Franco Ciani.

Determinante, dopo un inizio incoraggiante di Torino, è stato il calo dei gialloblù tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo quarto, oltre alla serata storta al tiro (9/40 da tre punti). Il risultato finale è di 82-71, con Orzinuovi che esce così da un momento negativo nel suo percorso mentre Torino tornerà in palestra con voglia di riscatto in vista del prossimo impegno in casa di venerdì 1° novembre contro Rimini.

Quintetti titolari

Gruppo Mascio Orzinuovi: Vencato, Pepe, DeVoe, Williams, Guariglia

Reale Mutua Basket Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Primi minuti di gioco a ritmo contenuto in cui la Reale Mutua riesce condurre nel punteggio grazie alla buona regia di capitan Schina, mentre i padroni di casa fanno più fatica a trovare il canestro. Torino prende fiducia e prova ad allungare, costringendo coach Ciani al primo timeout dell’incontro sul 4-13 dopo 5 minuti. Torino prova a tenere il controllo ma Orzinuovi inizia a trovare ritmo per trovare addirittura il sorpasso. Il primo quarto si chiude sul 23-19.

L’inerzia dell’avvio di gara è pressoché ribaltata, con l’attacco bresciano che cresce – complice qualche disattenzione difensiva e a rimbalzo di Torino – mentre la Reale Mutua cerca di rimanere a contatto con Taylor. Orzinuovi colpisce dall’arco e si porta sul +9, mentre coach Boniciolli chiama timeout sul 38-29 al 15’. Torino non riesce però a contenere la pericolosità perimetrale dei padroni di casa: Costi e Bertini bombardano da tre e i gialloblù si trovano improvvisamente a -17 (46-29). Torino è disconnessa e Orzinuovi ne approfitta per andare all’intervallo sul +18: 53-35.

Si rientra in campo con Torino che prova lentamente a ricucire il consistente gap creato da Orzinuovi, ma i padroni di casa continuano ad essere precisi dall’arco con Cosimo Costi e rimangono in controllo. In questo modo il divario tra le due squadre rimane invariato rispetto all’inizio della seconda metà di gara. Si va verso l’ultima frazione sul punteggio di 71-53.

Nell’ultimo quarto il copione non cambia, con Orzinuovi che gestisce il vantaggio mentre Torino accorcia leggermente le distanze schierando una difesa a zona, ma le manca la lucidità ed energia necessarie per tentare un riavvicinamento effettivamente pericoloso. Vince Orzinuovi 82-71.

Coach Boniciolli nel postpartita:

“Complimenti a Orzinuovi che ha dimostrato come fosse passeggero questo loro momento di difficoltà. Il rammarico è sul blackout tra la fine del primo quarto e il secondo quarto nel quale ci siamo un po’ persi, oltre alla serata storta al tiro. L’aspetto incoraggiante è che, sul -20, invece di sprofondare abbiamo ridotto lo scarto cambiando assetto difensivo. Ora continuiamo a lavorare in vista delle prossime due partite in casa.”

Gruppo Mascio Orzinuovi – Reale Mutua Torino 82-71 (23-19, 30-16, 18-18, 11-18)

Gruppo Mascio Orzinuovi: Gabe Devoe 24 (8/11, 2/6), Cosimo Costi 22 (3/6, 5/6), Jarvis Williams 10 (5/10, 0/2), Samuele Moretti 8 (4/7, 0/2), Alessandro Bertini 8 (1/4, 2/4), Simone Pepe 4 (1/1, 0/3), Luca Vencato 3 (0/2, 1/1), Matteo Bogliardi 3 (0/0, 1/3), Tommaso Guariglia 0 (0/3, 0/0), Andrea Loro 0 (0/0, 0/1), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Jarvis Williams 12) – Assist: 22 (Samuele Moretti 5)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 20 (4/8, 4/7), Matteo Montano 11 (1/3, 3/7), Ife Ajayi 10 (3/5, 1/6), Antonio Gallo 8 (3/4, 0/5), Matteo Schina 7 (2/4, 1/3), Fadilou Seck 5 (2/2, 0/2), Giovanni Severini 4 (2/4, 0/5), Maximilian Ladurner 4 (2/2, 0/0), Aristide Landi 2 (0/1, 0/5), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Fadilou Seck 9) – Assist: 11 (Matteo Montano, Ife Ajayi, Antonio Gallo, Matteo Schina 2)

Ufficio Stampa Basket Torino