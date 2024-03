Grantorino Basketball Draft U17: per Pasqua tutti a Varese per le Giovani Leggende

La delegazione Grantorino BasketBall Draft U17 guidata da coach Comazzi prende parte al prestigioso Torneo varesino delle “Giovani Leggende”.

Girone difficilissimo (Green Conference) quello dei nostri ragazzi: Urania Milano, Varese Academy BasketBall e Ehingen Urspring Academy (GER).

Il consueto appuntamento pasquale riservato dagli anni ’90 ai migliori prospetti del panorama cadetti italiano e non solo, è da sempre in cima alle agende delle principali squadre.

Talenti come LeBron James (Team Ohio), Stefano Mancinelli (Fortitudo), Rullo Roberto (Virtus Siena), Andrea De Nicolao (Petrarca Padova) Nemanja Nedovic (Stella Rossa Belgrado), Diego Flaccadori (Bergamo) e tanti altri sono transitati negli anni dai parquet varesini prima di compiere il passo successivo verso campionati professionistici sparsi in tutto il mondo.

Quest’anno sarà un po’ meno internazionale del solito, con 15 squadre provenienti dai vari gironi di U17 Eccellenza italiana e una sola straniera, proprio l’avversaria dei nostri ragazzi: Ehingen Urspring Academy.

Doppia sfida in programma oggi, giovedì 28 marzo: prima vs Academy Varese e poi in serata contro i tedeschi. Venerdì ultima partita del girone contro Urania Milano e da lì si decideranno gli appuntamenti del weekend.

Ecco tutte le altre squadre partecipanti, divise per gironi:

Blue Conference: Olimpia Milano, Basket Sestri, Fulgor Vicenza, Pallacanestro Varese.

Yellow Conference: BBG Gallarate, Orange1 Bassano, New Basket Brindisi, Basket Forlì.

Red Conference: College Borgomanero, Palacanestro Bernareggio 99, Stella Azzurra Roma, Blu Orobica Bergamo.

Le prime quattro di ogni girone si sfideranno nelle due semifinali per guadagnare l’accesso all’ambita finalissima, le secondo giocano dal 5° all’8° posto, le terze dal 9° al 12° e le ultime classificate dal 13° al 16°.

Coach Comazzi: «Andare a Varese in occasione di questo Torneo è sempre un onore. Le squadre che si affrontano sono di altissimo livello ed è molto utile per la crescita di giocatori e staff. Il nostro girone è molto competitivo, speriamo di partire con il giusto atteggiamento».