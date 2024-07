Torino, 8 luglio 2024 – Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di annunciare l’arrivo di Giorgio Bottaro come nuovo Direttore Generale/Direttore Sportivo del club gialloblù.

“Sono molto contento di dare il benvenuto a Giorgio Bottaro, una figura di alto profilo e di grande esperienza che ricoprirà un ruolo strategico all’interno del nostro Club,” afferma il Presidente David Avino. “Il suo curriculum parla di importanti esperienze lavorative, trasversali ai principali sport di squadra. Inoltre, è profondamente radicato in un territorio di grande tradizione sportiva come quello romagnolo che potrebbe offrire sponde interessanti anche per noi. Siamo convinti che il suo arrivo possa contribuire in maniera netta alla crescita del progetto di Basket Torino. La sua esperienza e le sue qualità saranno fondamentali per il proseguimento del nostro percorso che ha tra i suoi punti cardine il consolidamento del legame con il nostro territorio.”

Giorgio Bottaro esprime ottimismo in vista dell’incarico che lo attende sotto la Mole: “Sono felice di poter affrontare una nuova esperienza professionale stimolante. Arrivo a Torino con grande curiosità, in una città di grande tradizione e storia cestistica ma anche con un presente importante. Ritrovo una figura come Matteo Boniciolli con cui ho condiviso una bella esperienza lavorativa ai tempi della Virtus Roma Lottomatica. Completo un ciclo di esperienze lavorative nelle grandi città, prima a Milano, poi a Roma e ora a Torino, in ambiti e sport diversi. Spero di poter essere utile per quelli che sono i progetti del Presidente e del Club. Vedo tutte le possibilità per fare bene, costruendo un gruppo di lavoro solido e creando sinergie tra proprietà, staff tecnico e staff dirigenziale.”

L’inserimento di un manager sportivo di grande esperienza come Giorgio Bottaro, all’interno dell’organigramma gialloblù, sottolinea l’impegno di Basket Torino verso una continua crescita non solo sul parquet di gioco ma anche all’interno della propria struttura organizzativa.

La carriera di Giorgio Bottaro

Nato nel 1959 a Genova, ma romagnolo d’adozione, Giorgio Bottaro porta con sé un importante bagaglio di esperienze, frutto dei suoi quasi 40 anni di carriera come manager sportivo tra calcio, pallacanestro e volley. È uno dei principali promotori dello sport a Ravenna, avendo lavorando per diversi anni e in diverse occasioni come dirigente delle principali società sportive della città in cui è cresciuto: Basket Ravenna Piero Manetti, U.S. Ravenna Calcio, Olimpia Teodora e Porto Ravenna Volley.

Dal 1996 al 2002 ha ricoperto il ruolo prima di team manager e capo ufficio stampa e poi di Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne per il Parma Calcio, prima di tornare sui campi di pallavolo come DG a Macerata e Milano. Dal 2007 al 2011 fa parte dello staff dirigenziale della Virtus Pallacanestro Roma, prima come Responsabile Organizzazione/Comunicazione e poi come Direttore Sportivo. Con il club capitolino raggiunge una finale scudetto e i playoff di Eurolega, inoltre lavora insieme all’attuale coach gialloblù Matteo Boniciolli (allora allenatore della Virtus). Torna in Romagna per ricoprire incarichi dirigenziali al Ravenna Calcio – vincendo campionati di Promozione ed Eccellenza – e al Basket

Ravenna Piero Manetti in Serie A2, oltre ad entrare a far parte del consiglio direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. Lavora per quattro anni in FIGC come responsabile organizzativo di Club Italia, la struttura che gestisce tutte le nazionali calcistiche, prima di ritornare nella sua Ravenna dove è nuovamente Direttore Generale nelle società di volley e basket. Dal 2023 è Presidente di LNP Servizi, l’agenzia di servizi di comunicazione e marketing che Lega Nazionale Pallacanestro mette a disposizione delle proprie associate.

Ufficio Stampa Basket Torino