Juventus-Napoli, valida per la 15ª giornata di Serie A, si è conclusa con la vittoria della Juventus per 1-0 grazie al gol di Federico Gatti. Questo risultato ha catapultato la squadra bianconera in testa alla classifica, con 36 punti, almeno per una notte, mentre il Napoli ha subito la sua prima sconfitta esterna in questo campionato, rimanendo al 5° posto con 24 punti. Vediamo ora i momenti salienti di entrambi i tempi della partita.

Juventus-Napoli primo tempo

L’inizio della partita è stato vibrante, con gli esterni delle squadre subito protagonisti. Dopo sette minuti, Cambiaso ha tentato un tiro dal sinistro, ma la palla è uscita di poco. La risposta degli azzurri è arrivata due minuti dopo con Politano, il cui sinistro è però terminato fuori. La Juventus ha sfiorato il gol al 18º minuto, quando Chiesa ha servito un pallone al centro per Vlahovic, il cui tiro è stato respinto in modo determinante da Juan Jesus.

Il Napoli ha avuto un’occasione d’oro al 28º minuto, con Osimhen che ha lanciato in campo aperto Kvaratskhelia, il cui tiro è però finito clamorosamente alto. Al 38º minuto, su un calcio di punizione di Zielinski, un rimpallo favorevole a Di Lorenzo ha portato a un intervento miracoloso di Szczesny.

Juventus-Napoli secondo tempo

La svolta della partita è avvenuta dopo appena cinque minuti nella ripresa. Cambiaso ha realizzato un cross perfetto e Gatti, difensore-bomber, ha segnato di testa, scatenando l’entusiasmo all’Allianz Stadium. La Juventus ha continuato a spingere, ma poco prima della mezzora ha subito una perdita importante con l’infortunio di Vlahovic.

Nonostante gli sforzi del Napoli, che ha visto annullare un gol per fuorigioco a Osimhen, la Juventus ha difeso con determinazione il suo vantaggio. Il match si è concluso con la vittoria di misura per la squadra bianconera, che si è assicurata il primo posto momentaneo in attesa degli altri incontri di Serie A.