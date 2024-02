Gara1 WorldSSP sfortunata per Can Oncu a Phillip Island

Si è conclusa oggi sul circuito di Phillip Island la seconda giornata del primo round del campionato mondiale Supersport. Ieri Can Oncu, il pilota del Kawasaki Puccetti Racing, era stato impegnato in un turno di prove libere e nella Superpole, conclusa al dodicesimo posto con il tempo di 1’32”887.

In seguito a questo risultato oggi il pilota turco è partito dalla quarta fila, nella gara che si è disputata sulla distanza di 18 giri, e nella quale era previsto un cambio gomme obbligatorio tra l’ottavo ed il decimo giro.

La sua partenza è stata buona, ma la sfortuna gli ha girato subito le spalle. In una delle prime curve Can Oncu è stato urtato e fatto cadere da un altro pilota, nella caduta la sua moto si è danneggiata e non ha potuto riprendere la gara.

Avrà modo di rifarsi domani, nella seconda gara WorldSSP di questo weekend australiano.

Phillip Island – Australia

Campionato Mondiale Supersport

Gara1: 1) Montella (Ducati) – 2) Manzi (Yamaha) – 3) Schroetter (MV Agusta) – 4) Caricasulo (MV Agusta) – 5) Bayliss (Ducati) – 6) Sofuoglu (MV Agusta) …..… n.q) Oncu (Kawasaki)

Le dichiarazioni di Can Oncu

“Sono deluso e amareggiato per quanto è successo oggi. Purtroppo nel percorrere una delle prime curve un altro pilota mi ha colpito e mi ha fatto cadere. La moto si è danneggiata e non ho potuto riprendere la gara. Un vero peccato perché ero partito bene ed avevo il ritmo per conquistare un buon risultato. Non vedo l’ora che arrivi domani per rifarmi di questa delusione. Farò di tutto per regalare alla squadra il miglior risultato possibile”.