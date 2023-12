Frosinone - Torino 0-0

Frosinone – Torino termina in parità

Il lunch match della 15esima giornata tra Frosinone e Torino si è concluso senza gol. In una partita combattuta e caratterizzata da alcuni episodi arbitrali discussi, le due squadre hanno cercato di aggiudicarsi la vittoria fino all’ultimo istante, ma alla fine hanno dovuto accontentarsi di dividere la posta in palio.

Il Frosinone continua la sua serie positiva di risultati casalinghi, con cinque vittorie e due pareggi, guadagnando così un punto prezioso in ottica salvezza. D’altra parte, il Torino, dopo la vittoria contro l’Atalanta, raggiunge quota 20 punti in classifica.

La partita ha avuto un inizio promettente per il Torino, che si è mostrato pericoloso fin dai primi minuti con le azioni di Zapata e Buongiorno. Tuttavia, il Frosinone ha alzato il livello di intensità e ha avuto due ottime occasioni, prima con Kaio Jorge e poi con Garritano.

Nonostante un inizio positivo, il Torino ha faticato a contrastare la velocità e l’aggressività del Frosinone, anche se sul finire del primo tempo i granata sono andati vicinissimi al gol con Ilic che ha colpito il palo.

Nella ripresa subito protagonista Zapata, prima con un tiro che non ha impensierito Turati, è subito dopo fermato da Romagnoli prima di poter tirare da due passi. La grande occasione per il Frosinone è giunta al 51° minuto, quando Kaio Jorge si è trovato faccia a faccia con Milinkovic Savic, ma quest’ultimo ha compiuto un miracoloso riflesso deviando il tiro in angolo.

Il Frosinone ha avuto un’altra chance al 63° minuto, ma Ibrahimovic ha sprecato. Negli ultimi quindici minuti, il Torino ha spinto con determinazione, mettendo il Frosinone sotto pressione. Annullato per fuorigioco un gol di Buongiorno, punteggio finale di 0-0.

La partita ha offerto emozioni e occasioni da gol da entrambe le parti, ma nessuna squadra è riuscita a rompere l’equilibrio, portando alla fine a un pareggio che lascerà sicuramente spazio a dibattiti e discussioni.