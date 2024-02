Proseguono i successi dell’Equipe Pragelato

Un sabato a dir poco pazzesco quello dell’Equipe Pragelato sulle nevi di Pila in Valle d’Aosta. Nello slalom gigante FIS arrivano due podi per la squadra verde con Matilde Casse e Lorenzo Cuzzupè.

Matilde Casse, dopo un terzo posto nella prima manche, ha sfiorato la vittoria concludendo in seconda posizione Il compagno di banco e di merende Lorenzo Cuzzupè non ha voluto essere da meno concludendo come terzo Aspirante (22esimo assoluto) scendendo sotto l’ambita soglia dei 50 punti FIS. Buoni risultati anche per gli altri atleti dell’Equipe: 33esima Chiara Vottero Reis e 36esima Sofia Malan. Al maschile 50esimo Erik Passet, 53esimo Alessandro Calvi, 67esimo Giona Franco.

Sono uscite, inoltre, le convocazioni per il Criterium Cuccioli che si svolgerà il prossimo weekend sulle nevi di Limone Piemonte. I responsabili di categoria, Martina de Micheli e Luciano Cuzzupè, quasi cascavano dalla sedia a leggere il risultato: 10 bambini qualificati su 11 tesserati per la categoria Cuccioli (nati negli anni 2012 e 2013).

La gioia traspare dalle loro parole nello spiegare il lavoro svolto: “Il nostro programma è molto semplice: svolgiamo un lungo lavoro atletico in estate, a Pragelato, impegnando i ragazzi in un Camp che può durare anche otto settimane. Se ci sono le condizioni facciamo un paio di uscite autunnali sui ghiacciai altrimenti aspettiamo la neve in casa nostra!

Durante la settimana i Cuccioli hanno a disposizione l’allenatore il venerdì poiché non tutti abitano in montagna. Per questa categoria preferiamo ancora l’allenamento in campo libero, per evitare di specializzarli negli errori!”. Una strategia indubbiamente vincente!