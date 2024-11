Finali Anact Skakes Plus+, Ginostrabliggi in trionfo tra i maschi e Giovaz tra le femmine

Ippodromo di Vinovo – Finali Anact Skakes Plus+, Ginostrabliggi in trionfo tra i maschi e Giovaz tra le femmine. Il trotto torna il 20 novembre

Valeva la pena attendere 20 ore, perché all’Ippodromo di Vinovo è arrivata la conferma che tutto il mondo dell’ippica aspettava. I 2 anni indigeni promettono molto bene, ma Ginostrabliggi in coppia con Gabrierle Gelormini è un vero crack.

Domenica 17 la coppia, come tutti gli altri finalisti dell’ANACT Stakes Plus+ maschi aveva dovuto rinunciare all’impegno per la fittissima nebbia scesa sulla pista torinese. La corsa è stata recuperata oggi, finalmente con condizioni di visibilità perfette, e l’allievo di Philippe Allaire ha dimostrato tutta la sua classe.

Non si è innervosito per la prima partenza abortita dallo starter e quando la corsa è scattata veramente, lui è scappato dettando il ritmo. Ha vinto senza formare, come dimostra l’1’14.3 finale che è anche il suo crono più alto dell’anno in cinque corse: tutte vinte, a partire da quella del debutto a Vinovo il 7 luglio scorso. Alle piazze d’onore Galileo Ferm con Marco Stefani e Goilden Boy con Andrea Guzzinati che è andato poi a vincere il Palio dei Proprietari-Memorial Ferruccio Pedrazzani in sulky a Dynamite Bar.

Domenica invece la finale dell’ANACT Stakes Plus+ Filly ha confermato la classe di Giovaz e Antonio Di Nardo.

L’allieva di Gennaro Casillo, scattata dal palo, non ha forzato in partenza ma ci ha messo poco a prendere la testa della corsa senza mollarla più e così la retta di arrivo si è trasformata in una sontuosa passerella.

Alle sue spalle eccellente rimonta di Santo Mollo con Gasoline Bar che ha stampato sul palo per il secondo posto Goldie Home e Roberto Vecchione.

Due belle giornate di trotto ma anche di festa, quella dell’Anact che ha premiato cavalli e allevatori: erano in 160 al pranzo a loro dedicato, segno che l’appuntamento è stato onorato al meglio.

Ma questa è una settimana piena all’ippodromo di Vinovo che mercoledì 20 novembre riaprirà già i battenti per una nuova riunione al via dalle 14:40.

Altre otto corse dedicate alla Spagna e alle sue principali città, con le due prove principali riservate ai 2 anni. Sette in pista nel centrale di giornata: la tedesca Myrena ha vinto al debutto e avrà anche un ottimo numero per rendere la vita difficile a Gladys Mabel che invece allon start avrà il 6.

Terza incomoda potrebbe essere Gis Dell’Olmo, la quale dopo il debutto vincente si è trovata ad affrontare categoria molto impegnativa, difendendosi bene. Stesso discorso che vale per Grimr Di Meletro, di recente avversario di Ginostrabliggi nella qualificazione ANACT. Arriva da una vittoria invece Grand Tur Joyeuse, allievo di Marco Smorgon che si adatta bene ad ogni schema.

Il premio Cordoba invece sembra adatto alle caratteristiche di Di Re Dr, allievo di Fausto Barelli e Pietro Gubellini, bene come secondo al rientro alle spalle di Divo Ross, al via invece nel premio Siviglia. Infine corsa dal pronostico apertissimo sarà quella riservata ai gentlemen. Scegliamo Eclipse Grif e Eclyps Joyeuse, guidati rispettivamente da Marco Castaldo e Enrico Colombino. Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti.