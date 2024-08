Nuovo innesto per le Lunette: Erica Avagnina firma per la Libertas Moncalieri

La Libertas Moncalieri continua a rinforzare il roster per la stagione 2024/2025 con un nuovo innesto, Erica Avagnina, proveniente dal Granda College Cuneo.

Dopo le firme di Loredana Ngamene e Beatrice Grosso, è in arrivo Erica Avagnina, talentuosa play-guardia classe 2004. Nonostante la giovane età, Erica ha già un curriculum di tutto rispetto. La giocatrice cuneese ha sempre indossato i colori del Granda College e la sua carriera nel settore giovanile è costellata di successi, con numerose vittorie a livello regionale. Nel 2018 ha conquistato il prestigioso scudetto Under 14 Femminile, vinto il titolo regionale 3×3 e partecipato alle Finali Nazionali. Nel 2021 è arrivata una splendida doppietta nel 3×3 con la vittoria del titolo regionale e del titolo italiano. Nella stagione appena conclusa ha raggiunto un altro importante traguardo, disputando la Finale Nazionale Under 19. Questo risultato si aggiunge alla sua oramai consolidata esperienza con la Serie B, dove da diverse stagioni è un punto di forza della formazione cuneese.

Visibilmente entusiasta per la nuova avventura, Erica Avagnina ha espresso la sua gratitudine e il suo entusiasmo per l’opportunità offerta da Moncalieri. «Sono molto contenta per l’occasione che mi è stata data, è fantastico pensare di poter partecipare al campionato di Serie A2. Conosco bene Moncalieri, sono stata avversaria delle Lunette fin dal minibasket ed ho sempre pensato fosse una realtà importante dove poter maturare e giocare a basket. Ringrazio la società per questa opportunità, spero di continuare a crescere e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Ci vediamo a Moncalieri!».

Benvenuta nella famiglia gialloblù, Erica!