La Libertas Moncalieri è lieta di annunciare l’acquisizione della giovane promessa Loredana Ngamene, proveniente dal Granda College Cuneo.

Di passaporto cuneese, Ngamene si è distinta negli anni per impegno e talento nei tanti parquet della provincia Granda. A Torino concilierà anche l’altro suo grande impegno, ovvero l’università al Politecnico. Nella sua carriera juniores ha sempre trovato ampio spazio, riuscendo ad esordire in giovanissima età in Serie B con la maglia di Cuneo. Dopo aver rappresentato la nazionale nelle categorie U16 e U19, il suo percorso di crescita ha raggiunto un nuovo traguardo con la recente convocazione nella nazionale U20.

Le dichiarazioni di Loredana Ngamene

«Sono entusiasta di entrare a far parte di una famiglia storica e ambiziosa come la Libertas Moncalieri. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla squadra».

Alessandro Cerrato, presidente della Libertas Moncalieri: «Siamo felici di accogliere Loredana nel nostro roster. È una giovane giocatrice di grande talento con ampi margini di crescita. La sua energia, il suo entusiasmo e la sua voglia di fare saranno preziosi per la nostra squadra».