Dopo una stagione complicata ed emozionante, dove i Leopardi prima hanno strappato la qualificazione ai playoff tra mille difficoltà per poi arrivare alla Finale per il secondo anno consecutivo, domenica la Serie C di BEA Chieri si arrende al Don Bosco Crocetta tra le mura amiche del Pala Gialdo di Chieri. I torinesi vincono meritatamente anche Gara 3, ottenendo la promozione nella prossima Serie B Interregionale, mentre i chieresi saranno al via della nuova Serie C Interregionale.

La gara

Alla palla a due coach Conti deve fare i conti con la pesante di Mosca infortunatosi in Gara 2, e parte con D’Arrigo, Agbogan, Stiffi, Stella e Drame. Coach Maino, che ritrova Pasqualini, risponde con Andreutti, Cian, Di Matteo, Pagetto e Hida. Partenza a fionda di Crocetta, che inizia con un 10-0 in 4′ firmato Pagetto.

La panchina chierese ferma tutto con il timeout e BEA ritorna in partita guidata da un Allen Agbogan in versione tuttofare. Ruà entra in campo e da subito è un fattore, mentre dall’altra parte Sow e Sakovic si iscrivono alla contesa. La prima decina si chiude sul 12-16 in favore degli ospiti.

Secondo quarto che inizia ancora nel segno della Crocetta, con altri 5 punti in fila di Pagetto. La risposta chierese è affidata alle triple di Agbogan e D’Arrigo che fanno esplodere un PalaGialdo ancora una volta soldout. Drame e Ruà si fanno sentire sotto le plance, con gli ospiti che sono costretti a fermarli con le cattive e i due lunghi arancio-neri che rispondono con precisione dalla linea della carità. Crocetta però non si scompone e rimane avanti, guidata dalle penetrazioni di Sow e dai canestri da lontano di Cian e Barla.

All’intervallo le due squadre vanno negli spogliatoi sul 34-38 in una partita che sembra più viva che mai.

Al rientro in campo però i torinesi ingranano la quinta e alzano l’intensità. BEA prova a rimanere attaccata al match ma viene prontamente rintuzzata indietro dalla classe di Pasqualini. Don Bosco Crocetta trova il canestro in ogni modo, mentre Chieri sembra incassare il colpo senza però riuscire a reagire. La tripla di Corrado e il tap-in in schiacciata di Drame sono due sussulti che non riescono a scalfire la fuga crocettina.

Nell’ultima decina gli ospiti allungano con i tiri dalla lunga di Pasqualini e Di Matteo, chiudendo di fatto la partita con qualche minuto di anticipo. C’è spazio per tutti tra le fila chieresi, con le standing ovation per capitan D’Arrigo, Drame, Agbogan e compagni. Crocetta vince, chiude la serie e festeggia una meritata promozione in Serie B Interregionale.

Il commento

“Finire con una sconfitta fa sempre male, però riusciremo ad essere più obiettivi nei prossimi giorni e capire che abbiamo fatto una grande stagione – commenta coach Franz Conti – Siamo partiti in 24 e alla fine c’eravamo anche noi. Abbiamo faticato in Gara 1 e Gara 2, ma avevamo capito che c’era la possibilità di giocarsela, perché pur essendo avanti loro, soffrendo ce la siamo sempre giocata. Il fattore campo poteva essere un vantaggio per noi, ma purtroppo non siamo riusciti ad allungare la serie. Un 3-0 è abbastanza netto, complimenti a Crocetta per la stagione che ha fatto, superando quelle che erano probabilmente le due teste di serie del campionato, Ciriè e Biella. Voglio ringraziare i miei ragazzi per la stagione che hanno fatto, l’obiettivo era quello di arrivare ai playoff, invece siamo arrivati in finale. Ringrazio il mio staff, dal primo all’ultimo, grazie anche al pubblico che ci ha sostenuto fino all’ultimo e alla società. Al di là di tutto, l’anno prossimo saremo in C Interregionale, che sarà un campionato di prestigio e sicuramente molto competitivo. Dobbiamo guardare la stagione nel suo complesso ed essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto”.

BEA Chieri– PGS Don Bosco Crocetta 62-85 Parziali: 12-16, 34-39, 47-61

Chieri: Drame 14, Ruà 14, Agbogan 12, Corrado 5, D’Arrigo 5, Moris 4, Quagliotto 4, Stella 2, Stiffi 2, De Mita, Okoro, Origlia. All. Conti, 1° Ass. Colò, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis

Crocetta: Pagetto 17, Pasqualini 12, Sakovic 12, Di Matteo 8, Ugues 7, Sow 6, Cian 6, Barla 5, Cellino 5, Hida 4, Romagnoli 2, Andreutti 1. All. Maino, Ass. Musso, Richetta.

