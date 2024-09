È tempo di annunciare un’altra novità per lo Staff Tecnico del Settore Giovanile arancio-nero: Coach Giulia Diotti entra a far parte del Progetto BEA Leopardi. Sarà Assistente di Coach Corrado con il gruppo Under 17 Eccellenza e sarà impegnata nel mondo Femminile BEA come assistente sempre di coach Corrado in Under 14 e Capo allenatrice in Under 13.

Classe 2000, ha una lunga carriera da giocatrice iniziata con la maglia di Venaria. Dall’Under 15 si sposta a Moncalieri, con cui, negli anni, partecipa a 6 Finali Nazionali Giovanili. Sempre in maglia Libertas esordisce nei campionati senior, vincendo la Serie C e conquistando una storica promozione in Serie A2, dove Diotti scende in campo con le Lunette.

Chiusa l’esperienza moncalierese, prosegue giocando in Serie B con diverse società piemontesi, iniziando a dedicarsi principalmente alle esperienze in panchina.

Come Coach, Diotti esordisce con gli amici di ATP Gassino nel 2019 per poi passare a Lovi Borgaro nel 2021, occupandosi sempre di Settore Giovanile. A Borgaro ha l’occasione di lavorare con coach Corrado, che ritrova ora in arancione per un’annata che si preannuncia stimolante e impegnativa, in cui coach Diotti potrà essere davvero un valore aggiunto per i gruppi che seguirà.

“Conosco da tempo Diotti come giocatrice – commenta il DS Stefano Piccionne – Mi piacciono molto la sua passione e la sua voglia di mettersi in gioco. Crediamo molto nella sua crescita, che nella nostra società può svilupparsi al meglio“.

Le prime parole di Coach Giulia Diotti dopo l’arrivo a BEA:

Ancora prima di confrontarmi con amici fidati che fanno già parte del mondo BEA, nel 2021 ho vestito la maglia della Prima Squadra Femminile chierese in Serie C. Mi stimola ed affascina molto l’opportunità di crescita che questa società può offrire, che arriva per me in un buon momento di fiducia e consapevolezza. Sono entusiasta di poter dare supporto all’interno del contesto femminile, che con tenacia ed impegno sono sicura verrà valorizzato ed ampliato. Ringrazio Salvatore Morena e Stefano Piccionne e non vedo l’ora di cominciare.