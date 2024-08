Sono stati appaltati i lavori di rifacimento del manto sintetico del campo da calcio a 11 di Roreto.

Il campo in oggetto, attualmente utilizzato per le attività giovanili, fa parte di un complesso sportivo che comprende anche un campo da calcio a 11 principale (in erba naturale con corpo tribuna coperta annessa e illuminazione sportiva con quattro torri faro) e due campetti da calcio a 5, di cui un coperto con una tensostruttura di recente realizzazione, un corpo spogliatoi e una clubhouse con ambito ristorazione.

L’intervento di rifacimento sarà eseguito dalla ditta Italgreen S.P.A. di Villa d’Adda in provincia di Bergamo, per un importo di 453.218 euro; l’affidamento ha avuto un ribasso dell’11,8%, che potrà essere utilizzato per ulteriori migliorie.

I lavori sono necessari in quanto il campo di allenamento, che ad oggi è in erba naturale, si presenta non omogeneo, con avvallamenti e zone di ristagno di acqua, e conseguentemente è in difficili condizioni di manutenzione poiché si usa anche con piogge e brutto tempo.

Il manto di erba naturale del campo di allenamento e gara sarà quindi sostituito con uno in erba sintetica, omologato per livello di attività, utilizzabile fino alla terza categoria; il campo in erba sintetica potrà essere utilizzato in modo più intensivo rispetto a quello naturale preesistente, andando a soddisfare l’esigenza di spazi attività per tutto il settore giovanile con un manto che garantirà la pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti.

Contemporaneamente, sempre in riferimento allo stesso campetto, visti gli ingenti consumi di energia elettrica, con conseguenti costi molto elevati da sostenere per l’illuminazione, si è ritenuto opportuno inserire nel progetto la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo.

«Dopo tanto impegno, a breve inizieranno i lavori per il rifacimento del campo in erba con uno sintetico nell’impianto sportivo di Roreto – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi – un’opera resa necessaria in quanto l’attuale campo non è più nelle condizioni di servire in modo adeguato le attività dell’ASD Roretese, dei tanti ragazzi che si allenano quotidianamente. È importante investire nello sport, che non è solo attività fisica, ma riveste un ruolo sociale fondamentale».

«I manti in erba sintetica di ultima generazione – aggiungono il sindaco Claudio Bogetti e il consigliere delegato allo sport Matteo Costamagna – sono stati studiati e creati per avere una superficie di gioco il più possibile simile all’erba naturale. Sono conformi a tutti i parametri richiesti dalla FIFA e dalla FIGC – LND; e hanno altre qualità positive, per esempio sono sempre praticabili con ogni condizione meteorologica e in modo continuativo, grazie al perfetto drenaggio superficiale, e riducono i costi per la manutenzione. Era necessario intervenire con questi lavori poiché gli spazi a disposizione per le attività sportive risultavano deficitari rispetto al bacino di utenza e al numero di squadre della società sportiva roretese».