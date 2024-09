Europei Ciclismo – Bronzo di Eleonora Camilla Gasparrini nella prova in linea Under 23

Terzo giorno di gare nel Limburgo e ancora una medaglia per il ciclismo azzurro grazie alla giovane torinese Eleonora Camilla Gasparrini che riesce a salire sul podio dietro la coppia olandese.

L’Italia sale ancora sul podio ai Campionati Europei strada in corso nel Limburgo belga grazie alla piemontese Eleonora Camilla Gasparrini, medaglia di bronzo nella prova riservata alle Under 23, dimostrando il suo talento in uno sprint che ha visto primeggiare l’olandese Sofie van Rooijen davanti alla connazionale Scarlett Souren.

L’azzurra subito dopo l’arrivo ha commentato: “Sono molto contenta per questa medaglia perchè posso dire che non era proprio il percorso perfetto per le mie caratteristiche, un po’ troppo piatto. Sapevo di potermi giocare le mie carte e che i Paesi Bassi erano una squadra molto forte. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, correndo unite e nel finale le mie compagne sono state molto brave. Ringrazio per questo la squadra e tutto lo staff. Un risultato che testimonia che la mia condizione fisica è buona ed ora penso ai prossimi impegni”.

La corsa ha visto la danese Mikka Holm e la ceca Nela Slaníková tentare un attacco sin dalle prime battute. Negli ultimi chilometri, il gruppo ha ripreso il controllo della gara, preparando il terreno per uno sprint serrato in cui Gasparrini ha dimostrato grinta e determinazione, conquistando il bronzo.

Nella prova maschile, sempre categoria U23, ha vinto ancora un corridore olandese, Huub Artiz, che ha superato in una volata a due il tedesco Niklas Behrens. I due si erano avvantaggiati, insieme al francese Léandre Lozouet (terzo ad una manciata di secondi) evadendo da un gruppetto di fuggitivi, tra i quali anche l’azzurro Alessandro Borgo, che ha chiuso al 14° posto, a 2’15”. Il gruppo è arrivato a 2’48” regolato dal danese Pedersen. 17° Thomas Capra, 20° Nicolò Arrighetti.