Ciclismo Campionato Italiano Donne Elite Strada: Elisa Longo Borghini vince in solitaria

Elisa Longo Borghini (Lidl Trek) ha vinto il Campionato Italiano Donne Elite Strada 2024 grazie ad un’azione lanciata a circa 26 chilometri dalla conclusione. La verbanese ha anticipato di 13” Chiara Consonni (Fiamme Azzurre) e Eleonora Camilla Gasparrini (UAE ADQ), che ha vinto il titolo tra le U23.

Alla campionessa italiana sono giunti i complimenti del presidente della FCI Cordiano Dagnoni: “Il successo di una fuoriclasse come Elisa Longo Borghini nobilita un bellissimo campionato italiano. A lei e a tutte le protagoniste vanno i miei più sinceri complimenti. Il movimento femminile è uno dei fiori all’occhiello della Federazione e sono certo che ci regalerà grandi soddisfazioni anche ai prossimi appuntamenti internazionali, Giro, Tour e Olimpiadi. Rilevo anche con estremo piacere il piazzamento tra le prime dieci di Elisa Balsamo, tornata da un brutto incidente e che ha dimostrato di essere sulla buona strada per un completo recupero.

Lo spettacolo che abbiamo ammirato oggi premia l’impegno della Regione Toscana ed in particolare il presidente Giani che ha fortemente voluto la rassegna Toscana Tricolore. Ringrazio anche la AS Aurora e il Comitato toscano, il presidente Saverio Metti e tutto il suo gruppo di lavoro, per l’ottima organizzazione.”

Ph SprintCyclingAgency