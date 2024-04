BRC Racing Team e Paddon si preparano per il Rally d’Ungheria

Mentre cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione del Campionato Europeo Rally (ERC), Hayden Paddon e BRC Racing si stanno preparando per il round di apertura, il Rally d’Ungheria. Paddon e il copilota John Kennard sono entusiasti di lavorare nuovamente con BRC Racing nella stagione 2024 e nell’evento inaugurale che segna un significativo ritorno alla terra.

“Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, e ovviamente il Rally d’Ungheria è una sfida interessante per noi“, ha dichiarato Paddon, ponendo le basi per il suo ritorno alle competizioni dopo 5 mesi di pausa. “Lo è anche per molti avversari, dato che, diversamente dal solito, si tratta di un Rally su terra.”

Con 52 concorrenti dell’ERC iscritti al Rally d’Ungheria, Paddon sottolinea la sfida che ci aspetta. “Ci sono alcuni avversari locali che hanno una certa esperienza, nonostante ciò, non vediamo l’ora che la stagione abbia inizio“, ha dichiarato. “Siamo abbastanza a nostro agio con la macchina e con la terra, quindi l’obiettivo è mettere insieme un buon risultato.”

“Iniziare il campionato con un podio sarebbe un ottimo risultato. Ma ovviamente andremo in Ungheria per dare il massimo ed essere il più competitivi possibile,” ha affermato.

Il campionato di quest’anno vedrà i concorrenti sfidarsi in una competizione agguerrita e Paddon ha evidenziato un contendente chiave a cui prestare attenzione. “Ci aspettiamo una concorrenza probabilmente più dura rispetto allo scorso anno dal momento che tutti stanno migliorando le loro prestazioni; in particolare penso che Mads Østberg sarà la persona chiave da tenere d’occhio“, ha osservato. “Ha gareggiato parecchio nel campionato ungherese, quindi conosce le strade e quest’anno ha un buon pacchetto.”

“Non vedo davvero l’ora; come ho detto, è un campionato lungo, ma occorre avanzare un passo alla volta; l’obbiettivo di questo primo evento è ottenere punti importanti sul tabellone ed esercitarci per poter poi continuare a sviluppare l’auto nel migliore modo possibile.”

Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Racing, dichiara: “Iniziare una nuova stagione FIA ERC da campioni in carica è un grande onore e motivo di orgoglio, ma ci mette un po’ di pressione extra. È chiaro a tutti nel team che la chiave per puntare ad un nuovo successo sta proprio nell’analisi di come abbiamo raggiunto quello precedente. Dobbiamo puntare a fornire risultati sempre estremamente solidi, capendo rapidamente nelle prime prove speciali dove si colloca la nostra prestazione rispetto ai nostri concorrenti, per aggiustare la combinazione rischi/velocità necessaria per raggiungere la migliore posizione finale realmente ottenibile”.

“E a volte, soprattutto all’inizio della stagione, dovremo anche accettare di non rischiare tutto per ottenere una vittoria. Come ha menzionato Hayden, la lista di partenza del Rally d’Ungheria, come sempre in tutti gli eventi FIA ERC, include un ottimo mix di piloti internazionali e locali, qualcuno con il bonus di avere esperienza in queste tappe ungheresi. Non vediamo l’ora che arrivi un fantastico fine settimana di rally!”