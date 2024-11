La L84 Torino torna fra le mura amiche per giocare il big match contro la Sandro Abate Avellino, sfida che lo scorso anno è valsa il quarto di finale Scudetto.

L’obiettivo verdenero è quello di uscire dal momento complicato affrontato nelle ultime giornate, tornando alla vittoria dopo il pareggio di Padova. Dall’altro lato la Sandro Abate vorrà tagliare uno scalpo pesante in trasferta, tornando così a vincere dopo due sconfitte consecutive.

Queste le dichiarazioni di mister Paniccia:

“Veniamo da un momento storto, come dimostra la rimonta subita a Padova. Tuttavia stiamo lavorando serenamente durante le sedute in settimana perché siamo consapevoli che, dopo momenti così, si può solo risalire. Contro la Sandro Abate non sarà semplice, ma daremo tutto per tornare alla vittoria”.

Appuntamento segnato! Fischio d’inizio domenica 24 novembre alle 20:45 al Pala Maggiore di Leinì e in diretta su Sky Sport.