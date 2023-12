Europeo in Vasca Corta, due medaglie per il Piemonte dopo la prima giornata

Si va a concludere all’Aquatics Complex di Otopeni la prima giornata del Campionato Europeo in Vasca Corta: per i piemontesi in azzurro Sara Curtis (CSR) e Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) subito due medaglie!

Ragazza dal talento smisurato che impara dagli errori della mattina e si assicura un posto in finale nei 50 Stile Libero; Sara Curtis (CSR) nuota la sua semifinale con un superbo 24″13 (split super a 0.69), che cancella il 24″28 siglato la scorsa primavera Torino e la fa salire dal quarto al terzo posto tra le performer italiane.

Ma sul finale di giornata continuano le emozioni per la 17enne cuneese alla prima esperienza con la nazionale assoluta: il quartetto femminile della 4×50 Stile Libero conquista la medaglia d’argento, l’allieva di Thomas Maggiora chiude la staffetta con un frazione da 24’’12 che ferma il cronometro a 1’36’’92 e porta le azzurre sul secondo gradino del podio.

I grandi successi del Piemonte non si fermano qua perché anche la staffetta maschile 4×50 Stile Libero chiude in seconda posizione: il quartetto azzurro conclude la gara in 1’23’’27 conquistando l’argento, un’ultima frazione di Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) da 20’’61 assicura agli azzurri la medaglia d’argento.

CS: Fedrnuoto Piemonte