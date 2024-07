In vista della stagione sportiva 2024-2025, arriva il primo volto nuovo nel roster che rappresenterà la città di Chieri in Serie C Interregionale: Matteo Musto sarà un giocatore dei Leopardi.

Playmaker classe 2005, Musto cresce nel settore giovanile dell’Oasi Laura Vicuna, dove il suo percorso culmina con il raggiungimento delle Final Four regionali Under 14 conquistando il gradino più basso del podio un anno sotto età.

A 15 anni approda alla corte di Federico Danna nel progetto Campus Piemonte, dove solo la pandemia arresta la cavalcata dei bianco-blu verso il titolo regionale e le fasi nazionali. Prosegue poi il suo percorso nelle giovanili di Basket Torino ed è presto un elemento importante nei campionati Under 17 e Under 19 Eccellenza, per poi vivere un esperienza di altissimo livello tra le fila del Don Bosco Livorno, partecipando ai campionati di Under 19 Eccellenza e di C Gold.

Nell’annata appena conclusa, torna in Piemonte per la sua prima stagione completamente tra i senior con la casacca della Cestistica Pinerolo in Serie C, dove si dimostra uno dei giovani più interessanti della categoria con oltre 10 punti di media a partita. Adesso alzerà l’asticella vestendo maglia Arancione, dove da subito sarà chiamato ad avere un ruolo importante in un roster con obiettivi ambiziosi.

“Matteo è un giovane con grandi potenzialità e, per questo, siamo convinti di affidargli un ruolo importante in squadra – commenta il Direttore Sportivo Stefano Piccionne – Dopo la bella stagione a Pinerolo, crediamo nelle sue qualità tecniche. Sarà un bell’innesto, in un contesto nuovo dove dovrà essere bravo a prendere rapidamente le misure“.

Le prime parole di Matteo Musto dopo l’arrivo a BEA:

“Sono entusiasta di sposare un progetto ambizioso come quello di BEA Chieri. La chiamata della società, per me, è sicuramente una gratificazione per il lavoro fatto in palestra, ma allo stesso tempo sarà un altro punto di partenza per continuare a fare bene. Non vedo l’ora di iniziare e di fare una grande stagione. Ringrazio Coach Conti e la società per la fiducia“.