Dopo il titolo regionale Top Junior e Under 14 Uisp e gli altri successi del Settore Giovanile BEA di questa annata sportiva, le U13 arancio-nere scrivono una nuova pagina della pallacanestro chierese, vincendo il primo titolo regionale femminile della storia del territorio chierese.

Con il loro successo coronano un’annata di grandissime soddisfazioni sportive e non, che lancia ancora di più il Progetto BEA nel gotha del basket piemontese e confermando lo sviluppo anche nella sfera della pallacanestro in rosa.

Le Final Four del PalaEinaudi di Moncalieri sono un turbinio di emozioni per le giovanissime ragazze di coach Ucci, che regolano prima Nole in semifinale, unica squadra capace di superarle in stagione regolare, quindi Venaria nella finalissima del giorno seguente.

In due sfide equilibrate e ad altissima intensità, BEA U13 è brava a non sbagliare nei momenti decisivi. Con Nole, le Arancioni si trovano a più riprese in svantaggio, in una gara gatta di sorpassi e controsorpassi. Arrivano all’intervallo lungo sul +2, poi scivolano sul -3 all’inizio dell’ultima frazione. Qui stringono i denti e in un finale thriller sono più lucide della avversarie, chiudendo i conti solo negli ultimissimi secondi dopo più di due ore di vera e propria battaglia sportiva.

Guadagnato l’accesso alla Finale, la tensione si fa sentire. Venaria infatti ne approfitta nei primi minuti per provare a scappare. BEA però si riassesta in fretta e recupera lo svantaggio già prima dell’intervallo lungo. Da qui la partita diventa un monologo chierese, con capitan Ferrone e compagne che non si guardano più indietro, alzano il ritmo e scollinano le 20 lunghezze di vantaggio.

Venaria non riesce a replicare di fronte all’intensità delle arancioni, che meritatamente possono festeggiare il Titolo di Campionesse Regionali, il primo nel femminile per BEA U13 e per la pallacanestro chierese.

“Dopo un percorso fantastico ed emozionante, pieno di soddisfazioni, il nostro gruppo è diventato squadra e successivamente famiglia – commenta Coach Ucci – Il lavoro trascorso insieme durante gli allenamenti e le partite ci ha permesso di raggiungere il massimo del traguardo per nulla scontato, battendo in semifinale ed in finale Nole e successivamente Venaria. Grande merito alle avversarie che hanno combattuto sempre fino all’ultimo secondo. Le nostre ragazze sono entrate meritatamente nella storia dimostrando carattere e passione, sono cresciute faticando e sudando ogni giorno con sacrificio e determinazione, e avranno questo scudetto tatuato sulla pelle per tutta la vita! Ringrazio i genitori, la società, lo staff e la squadra per avermi emozionato dal primo secondo in cui le ho allenate. Si possono raggiungere grandi risultati solamente con grandi persone, unite e compatte, È questo gruppo si merita la vittoria perché ha dominato“.

Aggiunge Coach Lafiosca: “È stato un cammino incredibile, dove siamo inciampati una sola volta. Si è creato più di un gruppo, una famiglia che si è sempre battuta con grande rispetto. Il merito va tutto alle ragazze che con cuore e determinazione si sono presentate ad allenamento con una voglia di imparare incredibile che ha portato alla raccolta dei frutti in queste finali contro delle rivali agguerrite. Complimenti alle avversarie che in questi due giorni non ci hanno reso vita facile ma hanno saputo battersi con un enorme grinta. Ci tengo a ringraziare i genitori e lo staff per aver creduto nella crescita di queste ragazze che le ha portate a uno scudetto che non dimenticheranno mai“.

Final Four U13

BEA CHIERI – ASD BASKET NOLE 59-54 Parziali: (12-13, 25-23, 40-43)

BEA CHIERI: Bernardinello 18, Sangiorgi 17, Giardiello 12, Ferrone (K) 7, Cammareri 2, Della croce 2, Mosso 1, Savio, Santoro, Di dedda, Alessandria, Gabriele, All. Ucci Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

ASD BASKET NOLE : Clara (K) 12, Rubino G. 11, Degrassi 9, Miclaus 8, Montalto 6, Cordua 4, Guglielmotto 3, Nepotefus 2, Anedda, Gavioli, Sallustro, Gobbato, All. Rubino L. Ass. Vormola.

BEA CHIERI – BASKET VENARIA 65-53 Parziali : (11-17, 28-27, 41-31)

BEA CHIERI: Bernardinello 20, Sangiorgi 14, Giardiello 14, Ferrone (K) 8, Cammareri 6, Di dedda 3, Mosso, Santoro, Savio, Della croce, Alessandria, Giangualano, All. Ucci, 1ºAss. Monteleone, 2ºAss. Lafiosca

BASKET VENARIA : Hernandez 19, Lastella 16, Avigliano (K) 7, Cantarella 5, D’Epiro 3, Mondino 3, Negro, Mele, Damonte, De bortoli, All. Lombardo F., 1ºAss. Lombardo S.,2º Ass. Mitton M.

CS e foto: Ufficio Stampa BEA Chieri SSDRL