Fine settimana di grandi successi per il Settore Giovanile BEA Chieri. I Top Junior, impegnati nel campionato CSI, vincono al Pala Gialdo la finalissima di categoria con Polisportiva Venaria. Dopo aver ribaltato la serie semifinale con Polisportiva Avigliana nella gara di ritorno, i Leopardi di Coach Mussio ricuciono nelle fasi finali della partita e festeggiano il successo davanti al pubblico del Pala Gialdo.

Si laureano campioni regionali anche gli Under 14 UISP targati Trofarello Sport e Cultura, che vincono il derby finale con Unione Basket Collinare sul campo neutro del Pala Moncrivello. Al termine di una stagione sempre in crescita, ora i Leopardi saranno in campo alle finali nazionali di Rimini con in paio il titolo italiano (13-16 giugno).

Termina al triangolare delle Semifinali la stagione degli Allievi CSI, che cede nel primo scontro all’over-time con Pallacanestro Mondovì, dopo una buona gara, e supera Mado Valenza.

TOP JUNIOR CSI

BEA CHIERI SSDRL – POLISPORTIVA VENARIA 58-53 Parziali: 13-16; 27-28; 40-40

BEA CHIERI: Di Salvo 9, Alò 8, Lappano 9, Bertoglio 4, Barisone 9, Ricciardo 10, Munafò, Consiglio 5, Scialabba2, Giorcelli 2, Rofel. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U14 UISP

BEA CHIERI TSEC – UNIONE BASKET COLLINARE 64-51 Parziali: 12-12; 22-28; 48-35

BEA TSEC: Campana, Percudani, Dardano M., Iacovuzzi 2, Sandri 6, Cartolaro, Stoian, Solla 3, Amerio 21, Vaschetto, Zanzon 16, Ferrone 1, Dalmasso 13, Dardano S., Sangiorgi 2. All. Piccionne, Ass. Mazzardis.

ALLIEVI CSI

BC MONDOVÌ-BEA CHIERI 72-69 DTS Parziali:(16-12; 32-19; 56-39)

MONDOVÌ: Lungeki 13, Avico, Bertino, Bertone 23, Lengame 5, Ferrara 4, Ekofo 10, Peirano, Comino, Mauro 17, Gallo, Bauz. All. Porcaro, Ass. Costantino.

BEA CHIERI: Dalmasso 3, Molinari 3, Rodinó 2, Cirrito, Da Rodda 18, Giuranna 2, Marca NE, Nicoletti, Rullo NE, Massari 9, Zarba 8, Pires Stuani 24. All. Bonifacio, Ass. Bertulessi.

BEA CHIERI-MADO BASKET VALENZA 99-30 Parziali:(24-2; 51-14; 76-22)

BEA CHIERI: Dalmasso 11, Molinari 10, Rodinó 10, Cirrito 6, Da Rodda NE, Giuranna 24, Marca 4, Nicoletti 14, Rullo 14, Pires Stuani NE, Massari 8, Zarba NE. All. Bonifacio, Ass. Bertulessi.

VALENZA: Finotello, Avidia, De Martini 10, Rizzito 3, Restino 12, Ferizati, Colonna, Tortino, Liparota, Vanzan, Delmastro 5. All. Latella.