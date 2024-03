Serviva una vittoria per blindare il quarto posto, che prontamente è arrivata: la Serie C BEA Chieri vince al PalaGialdo con Pallacanestro Chivasso, in una partita molto emozionante, valida per la 10ª giornata di ritorno del Girone A.

Primo tempo senza esclusione di colpi, con BEA che allunga dopo l’intervallo, ma subisce la super rimonta degli ospiti, che si ferma ad un minuto dalla fine. I ragazzi di coach Conti si giocheranno nuovamente i playoff per la Serie B Interregionale con CUS Torino, prima classificata del Girone B.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera Agbogan, Corrado, Stiffi, Stella e Drame. Gli ospiti rispondono con Bertino, Pecchenino, Vettori, Greppi e Pagetto. Prima decina che, inizialmente, favorisce gli ospiti, bravi a limitare i palloni in post basso di BEA verso Drame con una difesa molto aggressiva sul pick and roll.

BEA trova le penetrazioni di Agbogan sul finire della prima decina, per portarsi in vantaggio di un solo punto. Pallacanestro Chivasso inizia meglio anche il secondo quarto, merito di una buona gestione della palla da parte di Bertino, arrivando anche al +5 con i canestri da lontano di Pagetto.

Dopo il timeout di coach Conti, BEA ritrova la luce, e, spinta da 8 punti in fila di Allen Agbogan, riesce ad arrivare all’intervallo in vantaggio di 2 punti.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, si vede finalmente in campo Luca Mosca, fuori dalla terza giornata contro 5 Pari. BEA limita l’attacco di Pallacanestro Chivasso a soli 12 punti, riuscendo a colpire con continuità da oltre l’arco. Le triple di Mosca, Corrado e Agbogan hanno permesso ai chieresi di allontanarsi nel punteggio, raggiungendo un vantaggio di 19 punti.

Nonostante un recupero finale da parte di Chivasso, spinto dalle prestazioni di Bertino e Villata, il tentativo di sorpasso è rimasto un’illusione. A meno di un minuto dalla fine, un recupero di palla da parte di Bertino ha offerto un’opportunità per ridurre lo svantaggio ad un solo possesso, ma un contropiede sbagliato dagli ospiti ha lasciato scivolare via l’occasione.

Tante rotazioni nel quarto periodo per coach Conti, che mette in campo anche Giorgio De Mita, al ritorno sul parquet dopo un infortunio al ginocchio. BEA vince 71 a 66, consolidando definitivamente il quarto posto in classifica: i play-off aspettano la formazione di coach Conti, per giocarsi l’accesso alla Serie B Interregionale.

Il commento

“È stata una grandissima vittoria, era il nostro obiettivo della stagione e ci siamo arrivati – commenta coach Carlo Colò – È stato difficile, contro un’avversaria che non ci ha regalato nulla, anzi hanno quasi ribaltato il vantaggio che abbiamo accumulato da dopo l’intervallo. Abbiamo difeso molto bene nei primi due quarti, nel terzo abbiamo gestito. Dovremmo essere più cinici nei momenti decisivi della partita, senza contenerci. Saranno settimane lunghe e difficili, la partita con Bra ci preparerà già per i playoff, dove si resetta tutto. Con un pubblico come il nostro avremo una spinta in più”.

Il prossimo appuntamento

Per l’ultima gara della regular season, BEA sarà ospite di ABET Basket Team 71, nell’undicesima giornata di ritorno del Girone A di Serie C. Appuntamento al Palasport di Viale Risorgimento 31 di Bra, domenica 10 marzo alle ore 18:00.

BEA Chieri – Pallacanestro Chivasso 71-66 – Parziali: 17-16, 35-33, 60-45

BEA Chieri:

Agbogan 17, Drame 17, Stiffi 7, Stella 7, Moris 7, Corrado 6, Quagliotto 6, Mosca 3, D’Arrigo 1, Origlia, De Mita, Viggiano. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis

Pallacanestro Chivasso:

Pagetto 18, Bertino 15, Villata 14, Cambursano 5, Pecchenino 4, Droetto 4, Regis 4, Greppi 2, Vettori, Babarange, Scinica N.E., Marino N.E. All. Giardino, Ass. Bruno.

Ph Nicolò Allisiardi

