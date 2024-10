Domenica 6 ottobre 2024 – La Prima Squadra di BEA Chieri è scesa in campo ospite di Scuola Basket Asti, al PalaSanQuirico, per la prima giornata del girone C della Serie C Interregionale.

In una giornata storica per la società e tutto il Chierese, l’esordio nei campionati nazionali senior per una squadra del territorio termina con un’ampia vittoria dei Leopardi, che conducono in testa tutta la gara e conquistano i primi due punti per la classifica generale.

La gara

Coach Conti sceglie di iniziare con capitan Drame, Musto, Amadu, Galliera Ricci e Moris. Coach Di Gioia risponde con Pezzulla, Reda, Tava, Coletti e Minelle. Le squadre si studiano nei primi minuti e ci pensa Musto ad aprire le danze seguito da Colletti.

Reda in contropiede porta i padroni di casa sul +3 (10-7), ma i Leopardi ci mettono poco a ribaltare con Musto dalla lunetta e la coppia Moris-Drame precisa e complice sotto canestro. Coach Di Gioia ferma tutto sul 10-15, BEA difende forte al rientro in campo e allunga ancora (12-21 alla fine della prima decina).

Asti cerca di rimanere a contatto con Pezzulla e Minelle, ma BEA non si fa sorprendere e replica con Musto dalla lunga distanza e Drame nel pitturato. Da subito, anche i più giovani hanno ampio spazio in campo e il 2007 Okoro suona la carica con la schiacciata a inizio terzo quarto.

Nella ripresa BEA ingrana le marce e scappa definitivamente con l’esuberanza offensiva di Drame, Moris e Galliera-Asti fatica a trovare il fondo del secchiello, con Chieri che allunga ad ogni giro di lancette finì al 53-83 finale.

Il commento

La prima gara ufficiale di stagione è sempre un’incognita – commenta Coach Colò – Siamo stati molto bravi, soprattutto in trasferta, a tenere duro in difesa. In attacco abbiamo eseguito bene il piano partita e sfruttato bene le nostre caratteristiche di squadra e individuali. Il campionato sarà tosto e non vediamo l’ora di esordire davanti al nostro pubblico.

Il prossimo appuntamento



Domenica prossima, 13 ottobre, la Prima Squadra esordisce in casa al Pala Einaudi di Moncalieri (via Einaudi 42) con Arona Basket. La palla a due è alle 18.

Scuola Basket Asti – Bea Chieri 53-83



Parziali: 12-21; 24-37; 37-64

Scuola Basket Asti: Battaglino 2, Gobbino 4, Pezzulla 11, Bussolino 6, Cartello 2, Scamardì 3, Turati, Reda 6, Tava 3, Cravanzola, Coletti 10, Minelle 6. All. Di Gioia.

Bea Chieri: Amadu 7, ruà, Musto 13, Pagano, Stiffi 5, Okoro 14, Drame 18, Galliera Ricci 6, Viggiano 5, Moris 9, Gatti 6. All. Conti, Ass. Colò, Preparatore fisico Turetta, Acc. Montaleone.