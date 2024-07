Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’accordo per il prolungamento del contratto con i preparatori fisici Roberto Marocco e Andrea Filippi.

Marocco, fresco di medaglia d’argento come preparatore Azzurro agli ultimi Mondiali U17, continuerà a far parte dello staff gialloblù in qualità di preparatore fisico della prima squadra per la terza stagione consecutiva. Sarà nuovamente affiancato da Filippi, il quale proseguirà il suo rapporto con Basket Torino sia come assistente di Marocco in prima squadra che come responsabile della preparazione fisica del settore giovanile.

“Sono molto felice di dare continuità a quanto svolto negli anni scorsi nel club della mia città, per me è motivo di grande orgoglio,” afferma Roberto Marocco. “Per questa opportunità ci tengo a ringraziare il Presidente Avino. Sono incuriosito da questa nuova sfida: dopo due anni splendidi con coach Ciani, mi rimetto in gioco al servizio di coach Boniciolli che da subito mi ha impressionato per mentalità ed organizzazione. Sono entusiasta di avere Andrea Filippi al mio fianco, con cui stiamo riattivando alcune idee avviate l’anno scorso come l’accademia dei giovani preparatori. Ho già avuto la possibilità di mettermi in contatto con quasi tutti i giocatori, li ho sentiti motivati e carichi per quanto riguarda la loro preparazione estiva. Non vedo l’ora di cominciare!”

“Sono molto felice e orgoglioso di poter continuare a lavorare per Basket Torino, la società di pallacanestro della mia città,” dichiara Andrea Filippi. “Sono molto contento di rimanere al fianco di Roberto Marocco, di continuare a lavorare e crescere con lui, oltre a portare avanti insieme il progetto dell’accademia dei preparatori di Basket Torino. Sono entusiasta di poter affrontare una nuova esperienza sotto la guida di coach Boniciolli. Ringrazio la società e il Presidente per questa opportunità. Ovviamente non vedo l’ora di continuare a lavorare con i ragazzi delle giovanili per il terzo anno consecutivo. Veder crescere questi ragazzi è qualcosa che mi riempie di orgoglio ed è sicuramente una delle principali soddisfazioni di questa esperienza in gialloblù. Non vedo l’ora di tornare in palestra e lavorare con gli atleti della prima squadra e i ragazzi che rappresentano il futuro gialloblù.”

La carriera di Roberto Marocco

Classe 1984, inizia la sua esperienza nel basket a livello nazionale nel 2011, come preparatore fisico dell’Aquila Trento (Divisione Nazionale A – Serie B1). Nel 2013 passa alla Pallacanestro Biella, ricoprendo il ruolo di preparatore fisico della prima squadra per ben otto stagioni. Nel 2022 il suo approdo sotto la Mole, dove si appresta ora ad affrontare la sua terza stagione in gialloblù. Docente a contratto presso l’Università di Scienze Motorie a Torino, è stato anche relatore in varie occasioni al Clinic internazionale dei preparatori fisici per la FIP. Importante è la sua esperienza con le nazionali giovanili: ha fatto parte dello staff di coach Giuseppe Mangone come preparatore fisico dell’Italia U16 vicecampione d’Europa nel 2023 e del gruppo Azzurro vincitore dell’argento agli ultimi Mondiali U17 ad Istanbul.

La carriera di Andrea Filippi

Classe 1993, laureato presso l’Università di Torino, dove rimane in qualità di “Tutor” presso la facoltà di scienze motorie, acquisisce esperienza professionale in settori eterogenei prima di dedicarsi al basket. Dalla stagione sportiva 2022/23 fa parte dello staff di Basket Torino, ricoprendo la carica di responsabile preparatore fisico del settore giovanile ed assistente preparatore fisico in prima squadra.

Ufficio Stampa Basket Torino