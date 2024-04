Azzurri pronti per la Coppa del Mondo a Shanghai

Parte il circuito di Coppa del Mondo a Shanghai che si sposterà per la seconda prova a Yecheon (Kor) a maggio e ad Antalya (Tur) a giugno, mentre la finale è programmata ad ottobre, nuovamente a Tlaxcala, in Messico.

In campo anche gli azzurri della divisione olimpica e compound che, dopo essere arrivati nella città asiatica lo scorso sabato, andranno sulla linea di tiro da martedì a domenica. E’ la quattordicesima volta nella storia che la competizione è ospitata a Shanghai e in questa edizione saranno in totale 332 gli arcieri sulla linea di tiro in arrivo da 46 Paesi diversi.

Come ormai da qualche anno in palio ci sono già quattro posti per la finale del circuito a cui accederanno i vincitori delle competizioni individuali. Tra i grandi nomi iscritti ci sono i numeri uno del ranking mondiale Casey Kaufhold (olimpico femminile), Mike Schloesser (compound maschile) ed Ella Gibson (compound femminile), mentre non ci sarà il primo dell’olimpico maschile, il brasiliano Marcus D’Almeida che quindi non difenderà l’oro della scorsa stagione. In totale saranno quattordici gli azzurri in campo, otto dell’olimpico e sei del compound.

Qualificazione olimpica – La competizione in Cina non sarà valevole per le qualificazioni Olimpiche, ma potrà dare indicazioni utili sullo stato di forma dei partecipanti in vista degli appuntamenti che assegneranno i pass per Parigi 2024: gli Europei di Essen (Ger) dal 4 al 12 maggio – per quanto riguarda le qualificazioni continentali europee – e la terza tappa di World Cup ad Antalya (Tur), dal 17 al 23 giugno, nel corso della quale si disputerà l’ultimo torneo valido per conquistare la qualificazione. L’ultima chance per ottenere i biglietti per Parigi sarà poi attraverso il World Ranking, che metterà in palio i pass per le migliori 2 squadre maschili e femminili tra quelle non ancora qualificate.

Il programma – Dopo i tiri di prova di sabato e di oggi, la prima tappa di Coppa del Mondo entrerà nel vivo domani, martedì 23 aprile, con le frecce di ranking round del compound. Mercoledì 24, sempre i compound, si sfideranno nelle gare a squadre fino alle finali per il bronzo al mattino, mentre al pomeriggio ci sarà l’esordio dell’arco olimpico con le 72 frecce di qualifica che determinano il tabellone degli scontri diretti.

Giovedì le squadre del ricurvo si sfideranno nelle eliminatorie, ancora fino ai bronzi, e poi inizieranno gli scontri individuali del compound. Venerdì la competizione proseguirà con le eliminatorie mixed team con a seguire quelle individuali dell’olimpico, sabato si entrerà nel vivo con tutte le finali compound mentre domenica 28 aprile nell’ultima giornata di gare toccherà agli olimpici giocarsi le medaglie.

I convocati azzurri – Per quello che riguarda la Nazionale nell’arco olimpico la convocazione per Coppa del Mondo a Shanghai è arrivata per Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri), Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo), Michele Frangilli (Aeronautica Militare), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) e Aiko Rolando (Fiamme Oro).

Sei saranno gli arcieri del compound che hanno preparato la trasferta con una doppia gara di valutazione nelle ultime settimane. La scelta è ricaduta su Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

Lo staff che seguirà gli arcieri in Cina sarà composto dal capo delegazione Sante Spigarelli, dal Direttore Tecnico dell’arco olimpico Giorgio Botto, dal tecnico dell’olimpico Natalia Valeeva e dal Direttore Tecnico del compound Flavio Valesella.