Torino, 24 ottobre 2024 – Pininfarina presenta ad Auto e Moto d’Epoca Bologna, da oggi al 27 ottobre (Padiglione 21, stand B23) il suo programma di valorizzazione delle vetture classiche: Pininfarina Classiche.

Un’iniziativa rivolta agli appassionati e ai collezionisti del marchio, che sottolinea l’impegno dell’azienda nella conservazione e valorizzazione del suo ricco patrimonio storico automobilistico e industriale.

Pininfarina Classiche certifica, attraverso attestati ufficiali, le auto classiche (incluse le cosiddette “youngtimer”) disegnate e prodotte negli stabilimenti Pininfarina nel corso degli anni per Fiat, Lancia, Peugeot, Alfa Romeo e altri modelli iconici Pininfarina. Inoltre, per la gioia degli appassionati di automobili, il programma Pininfarina Classiche è disponibile anche per le auto d’epoca Ferrari, limitatamente ai componenti disegnati e prodotti da Pininfarina.

Il nuovo servizio è reso possibile da un accurato processo di catalogazione dell’archivio storico Pininfarina durato circa due anni. I dati di produzione di alcune delle vetture disegnate e realizzate da Pininfarina per i marchi automobilistici tra i più noti e prestigiosi al mondo, alla base della dichiarazione, sono prevalentemente concentrati su quattro decenni, da fine anni ‘50 sino a tutti gli anni ‘90.

Grazie alle dettagliate informazioni a disposizione, Pininfarina rilascia dichiarazioni di specifiche di produzione, associando al numero di telaio di ciascuna vettura informazioni esaustive come il mercato di destinazione, il modello e il codice tipo, il colore esterno, le finiture interne, la data di uscita dagli stabilimenti Pininfarina, nonché i numeri di motore e di scocca del veicolo.

Per richiedere una dichiarazione, gli interessati potranno inviare un’email a classiche@pininfarina.it. Dopo la consultazione dei dati della vettura, Pininfarina comunicherà a stretto giro la disponibilità delle specifiche di produzione, e invierà il certificato al cliente. I visitatori del salone di Bologna che richiederanno una certificazione utilizzando il codice BOLOGNAAUTODEPOCA2024 avranno accesso a condizioni previlegiate. Informazioni addizionali sono disponibili nella sezione Pininfarina Classiche di www.pininfarina.it.