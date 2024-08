Emozione alle stelle per Aldo Festante in attesa del round di Monza nella Porsche Mobil 1 Supercup

29 agosto 2014 – La stagione di Aldo Festante nella Porsche Mobil 1 Supercup 2024 sta per affrontare il suo ultimo round in quello che si preannuncia essere il weekend più emozionante della stagione sull’Autodromo Nazionale di Monza (ITA).

Il pilota Dinamic Motorsport, al via con la Porsche 911 GT3 Cup #7, affronterà per la prima volta in questa stagione le curve del Tempio della Velocità dove ritornerà poi anche all’inizio di ottobre per il round conclusivo della Porsche Carrera Cup Italia. Si tratta in questo caso di un momento unico, dato che l’epilogo della serie europea sarà come di consueto a supporto del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024.

Davanti alle tribune gremite di Tifosi e di bandiere tricolori i piloti scatteranno dal lungo rettifilo per arrivare alla decisiva staccata della Prima Variante, dove si potrebbe già scrivere la storia della corsa. Dopo la Biassono, seconda staccata importante alla Variante della Roggia. Il tratto centrale richiederà precisione in inserimento con le due Lesmo e il Serraglio, prima di affrontare la compressione che porta alla Variante Ascari. La Parabolica Michele Alboreto chiuderà il giro, riportando le Porshce 911 GT3 Cup sulla partenza.

Il programma della Porsche Mobil 1 Supercup 2024 inizierà venerdì con le prove libere in pista alle 18:30. Le qualifiche si disputeranno sabato alle 10:55 mentre la gara scatterà alle 12:05. La trasmissione in diretta in Italia sarà come sempre curata da SKY Sport all’interno del palinsesto di copertura della Formula 1.

Aldo Festante:

“Monza è una pista che mi piace molto e mi ha regalato emozioni ogni volta. È una grande fortuna per noi italiani poter chiudere la stagione con il Gran Premio di casa, ed è scontato dire che daremo il massimo perchè davanti al pubblico italiano il primo desiderio è quello di far divertire e fare bene. So che su questo tracciato tutto è possibile, Monza è sempre spettacolare e quindi cercherò di chiudere in alto per me, per i miei sostenitori e per il Team Dinamic Motorsport che mi ha affiancato in questa prima avventura europea”.</em