Ad ospitare la partenza del Gran Piemonte 2024 è la Città di Cirié

La Città di Cirié è ufficialmente candidata a diventare per la gara ciclistica il punto di partenza del Gran Piemonte 2024, una delle competizioni più note del ciclismo maschile su strada italiano e internazionale, in grado di attrarre atleti, team e appassionati da tutta Italia e non solo.

La notizia è stata data durante la conferenza stampa svoltasi a Palazzo D’Oria, in Sala Consiliare, mercoledì 27 marzo alla presenza dell’Assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, dei rappresentanti di RCS Sport, del Sindaco Loredana Devietti, del Vicesindaco Aldo Buratto, dell’Assessore Fabrizio Fossati e del Vice Presidente regionale Federazione Ciclismo Pierfranco Gugliermetti. La competizione, che ha luogo ogni anno nel mese di ottobre in Piemonte, si svolgerà quest’anno giovedì 10 ottobre e si snoderà nella nostra regione fino all’arrivo, da confermare, a Nizza Monferrato.

Il Gran Piemonte dal 2020 è incluso nel calendario UCI ProSeries e insieme alla Milano-Torino e al Giro di Lombardia fa parte del Trittico d’autunno organizzato da RCS Sport, svolgendosi solitamente tre giorni prima della gara lombarda.

“Abbiamo ricevuto da Cirié e Nizza Monferrato la disponibilità a ospitare l’edizione 2024 del Gran Piemonte, che si svolgerà ad ottobre, e siamo assolutamente favorevoli a sostenere questa ipotesi – afferma l’Assessore regionale Fabrizio Ricca -. Abbiamo già inoltrato la richiesta a RCS, candidandole ufficialmente. Penso sia un’azione dovuta per due città da sempre in prima fila nello sport delle due ruote”.

“Abbiamo dato con entusiasmo – commenta il Sindaco Loredana Devietti – la disponibilità a far partire proprio dalla nostra città il Gran Piemonte, una delle gare più note ed apprezzate del ciclismo italiano ed internazionale. Il 2024 sarà un anno decisamente da incorniciare per la nostra città, e per tutto il territorio di conseguenza, con cui abbiano lavorato da sempre in sinergia, in particolate con i Comuni di San Francesco al Campo, San Maurizio C.se e San Carlo C.se, che fanno parte della nostra Unione: dopo il passaggio del Giro d’Italia in primavera quindi“.

Che come abbiamo visto questa sera, porterà con sé eventi e manifestazioni veramente allettanti, in grado di coinvolgere tutti e di creare un clima effervescente – dopo la nostra proposta, se Rcs si esprimerà in senso positivo, ad ottobre Ciriè ospiterà una delle gare che hanno segnato la storia del ciclismo italiano e che tutt’ora fanno parte di quel calendario di appuntamenti internazionali imperdibili per tanti atleti e squadre provenienti da tutto il mondo. Voglio ringraziare l’Assessore Regionale allo Sport Fabrizio Ricca per aver dato attenzione a un territorio che è da sempre patria del ciclismo e al tempo stesso ringraziare tutti coloro che a titolo diverso lavorano da sempre affinché il nostro circondario sia sotto i riflettori delle più importanti competizioni ciclistiche“.