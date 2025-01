Il turno infrasettimanale della Serie A1 Tigotà in programma domani, mercoledì 15 gennaio, porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla E-Work Arena di Busto Arsizio dove per la quinta giornata del girone di ritorno affronterà la Eurotek Uyba Busto Arsizio. La partita, con fischio d’inizio alle ore 20,30, verrà trasmessa in diretta in chiaro da Rai Sport.

Chieri e Busto Arsizio arrivano a questo sedicesimo confronto fra i due club (il bilancio è di 8 vittorie a 7 per le lombarde) appaiate in classifica al sesto posto a quota 29 punti, sebbene Busto abbia giocato una partita in meno.

Negli ultimi tre turni di campionato si è registrato un identico ruolino di marcia, con due vittorie piene da 3 punti e, domenica scorsa, una sconfitta: Chieri in casa da Perugia (1-3), Busto in trasferta con Scandicci (3-0).

Oltre all’immediata riscossa dalla recente battuta d’arresto, in questo importante scontro diretto del turno infrasettimanale, Chieri punta anche a riscattare lo 0-3 del girone d’andata al PalaFenera dove Busto le ha inflitto il primo stop stagionale.

Ben quattro le ex da parte chierese: Anne Buijs, Loveth Omoruyi, Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou. Nelle file della Uyba c’è invece Giuditta Lualdi, indimenticata protagonista della promozione del Chieri ’76 in A1 nel 2018.

Il punto la palleggiatrice Sarah Van Aalen

«Penso che domenica Perugia abbia giocato un’ottima partita, ha avuto un ottimo muro e una grande difesa e ha attaccato bene. Sicuramente noi non siamo contenti di come abbiamo giocato, ma torniamo in campo già domani quindi dobbiamo guardare avanti e imparare da questa partita Busto Arsizio è una buona squadra con un buon servizio e un buon sistema di difesa. La chiave sarà organizzare il nostro muro/difesa, esercitare pressione al servizio, e anche goderci la partita e lottare per portare a casa la vittoria».