Premiati a Casa Tennis oltre 170 atleti piemontesi

Premiati da Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino, Coni e Cip gli atleti piemontesi medagliati e distinti nelle gare internazionali, 28 le federazioni

Oltre 170 atlete e atleti piemontesi vincitori di medaglie o distintisi in campionati, coppe e tornei internazionali sono stati premiati oggi a Casa Tennis in piazza Castello da Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, Coni e Cip nella cerimonia Le eccellenze sportive del Piemonte. Gli atleti premiati appartengono a 28 federazioni.

Il riconoscimento consiste in una targa con l’iscrizione “Per aver rappresentato con orgoglio il Piemonte nel mondo, trasformando impegno, talento e passione in un grande successo sportivo”. Hanno consegnato il riconoscimento il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, l’assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e Tempo libero, Rapporti con il Consiglio comunale della Città di Torino Domenico Carretta, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco, la presidente del Cip – Comitato Italiano Paralimpico Piemonte Silvia Bruno e il presidente Coni Piemonte Stefano Mossino.

Hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «La premiazione di oggi, che abbiamo voluto a Casa Tennis nei giorni delle Nitto Atp Finals e nella piazza dove è nata l’Italia, ci dice che i grandi eventi internazionali con i campioni di punta devono incoraggiarci a continuare a investire su tutti gli sport e sullo sport di base che è in grado di generare i nuovi campioni. Lo scorso anno, che era quello dei Giochi Olimpici di Parigi, abbiamo premiato i medagliati delle Olimpiadi. Quest’anno abbiamo scelto di premiare gli atleti che hanno vinto medaglie o si sono distinti nelle competizioni mondiali e internazionali della propria disciplina proprio perché siamo convinti che lo sport possa essere al contempo un grande evento capace di portare ricadute sulla città e sul territorio, ma anche uno straordinario motore di promozione umana e sociale. Per questo la Regione Piemonte sostiene lo sport per tutti attraverso i bandi per gli eventi agonistici, gli sport della tradizione e l’ammodernamento ed efficientamento ecologico dell’impiantistica, e altre novità che abbiamo in programmazione». La Regione Piemonte ha annunciato che sullo sport di base firmerà fra poche settimane, prima regione in Italia, un protocollo nazionale con Sport e Salute presente il ministro Abodi, e che il Piemonte ospiterà dal 10 al 13 dicembre 2026 i Campionati Assoluti di pugilato.

Hanno dichiarato il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Domenico Carretta: «Le atlete e gli atleti che premiamo oggi sono un orgoglio per il nostro territorio e hanno una grande responsabilità che è quella di far conoscere e di trasmettere i valori che lo sport ha insegnato loro, soprattutto alle giovani generazioni. Un compito in cui, come istituzioni, vogliamo essere al loro fianco: proprio questa mattina, qui a Casa Tennis, si è insediata la Consulta Comunale per lo Sport, attraverso la quale vogliamo creare uno spazio di confronto e di coordinamento per promuovere iniziative sportive sul nostro territorio. Con le risorse del Pnrr abbiamo finanziato la riqualificazione di piscine e impianti sportivi, come lo Stadio Primo Nebiolo, inaugurato qualche settimana fa. Siamo nella settimana che vede protagoniste le Nitto ATP Finals e lavoriamo perché la nostra città sia sempre più attrattiva per questo e molti altri eventi sportivi internazionali, consapevoli che non siano soltanto un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati ma anche volano economico, turistico e di promozione internazionale di Torino e del Piemonte e, soprattutto, veicolo di promozione sportiva capace di avvicinare sempre più persone alla pratica e al benessere e ai valori positivi che lo sport porta con sé».

Ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco: «Oggi celebriamo le vittorie e anche le storie di questi atleti straordinari. Dietro ogni loro risultato c’è coraggio, sacrificio, passione. C’è la forza di rialzarsi, di non mollare, di credere nei propri sogni. Sono il nostro orgoglio sportivo, ed una delle anime più belle del nostro Piemonte: portano in giro il nome della nostra terra con orgoglio, con impegno, con il sorriso di chi sa che nulla si ottiene per caso. A nome del Consiglio regionale dico loro grazie di cuore: perché sono esempio, sono ispirazione ed emozione. Continuino a crederci, a inseguire i loro sogni, a farci sognare insieme con loro. Perché quando uno di loro vince, vince tutto il Piemonte».

La presidente del Cip Piemonte, Silvia Bruno: «Eccellenze come gli atleti presenti oggi sono un esempio per chi ancora non fa sport o per chi, disabile, non conosce lo sport paralimpico. Per questo – a pochi mesi dai giochi di Milano-Cortina e vent’anni dopo il grande successo di Torino 2006, è importante “vedere” lo sport paralimpico, come abbiamo fatto proprio oggi all’Inalpi Arena con una dimostrazione di tennis in carrozzina».

E Stefano Mossino, presidente Coni Piemonte, rivolgendosi direttamente agli atleti presenti: «Siete in oltre 170, e lascia stupiti la quantità di risultati che avete conseguito in un solo anno. Oggi qui è presente il movimento sportivo piemontese in tutta la sua ricchezza, forte di oltre 700 società sul territorio, un modello per tutti noi. L’eredità che lasciate con i vostri successi è per voi stessi, ma anche per i più piccoli che stanno intraprendendo un percorso sportivo che sarà loro utile per tutta la vita».

Ecco l’elenco delle 28 federazioni rappresentate dagli atleti premiati: