LET: in Australia seconda Alessandra Fanali, vince Mimi Rhodes

Alessandra Fanali, con un’ottima prestazione, si è classificata al secondo posto con 269 (69 66 64 70, -15), alla pari con l’australiana Kirsten Rudgeley, nel Ford Women’s NSW Open, vinto dall’inglese Mimi Rhodes con 267 (68 62 68 69, -17).

Nel torneo che il Ladies European Tour ha organizzato in collaborazione con il WPGA Tour Australasia, sul percorso del Wollongong Golf Club (par 71), a Wollongong nel New South Wales in Australia, buona prova anche di Anna Zanusso, 22ª con 279 (73 67 70 69, -5).

In quarta posizione con 270 (-14) la ceca Sara Kouskova, leader nei primi due round, in quinta con 273 (-11) le spagnole Blanca Fernandez e Nuria Iturrioz, la svizzera Kim Metraux e la svedese Moa Folke e in nona con 275 (-9), la belga Manon De Roey e la slovena Pia Babnik.

Euphemie “Mimi” Rhodes

23enne di Taunton, proette dal 2024, ottima carriera da dilettante, ha siglato il primo titolo sul circuito alla quarta gara disputata dopo aver preso la ‘carta’ a dicembre con il 19° posto alla Qualifying School. Lo scorso anno, sul LET Access, si era imposta nel Lavaux Ladies Open. Ha preso il comando nel secondo giro con Sara Kouskova, grazie a un 62 (-9), nuovo record del campo, è rimasta sola nel terzo e nel quarto, dopo aver segnato due birdie in quattro buche, ha proseguito in par fino al termine (69, -2).

Alla buca 17 Alessandra Fanali con un birdie (70, -1 con tre birdie e due bogey) si è portata un colpo dalla vetta rimettendo tutto in gioco, ma alla 18ª, un par 5, ha sbagliato il drive, ha preso un colpo di penalità e con il bogey ha perso le chance di successo. Era stata runner up anche nell’evento inaugurale della stagione 2024, il Magical Kenya Ladies Open, superata dalla singaporiana Shannon Tan. E’ la sua ottava top ten in 42 presenze sul LET.

Anna Zanusso ha fatto una gara tutta in rimonta partendo dal 74° posto iniziale. E’ risalita a metà classifica nel secondo turno e in quello finale ha recuperato 12 posizioni con un parziale di 69 (-2, quattro birdie, due bogey). A Mimi Rhodes è andato un assegno di 45.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.

Dopo la fase australiana il LET si trasferirà in Sudafrica per due eventi, il Joburg Ladies Open (3-6 aprile) e l’Investec SA Women’s Open (10-13 aprile). Iscritte in entrambi Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso.