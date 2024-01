Dopo due impegni casalinghi fra campionato e Coppa Cev, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prepara alla prima trasferta del nuovo anno. La partita, valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 Tigotà, porta le biancoblù al Palaverde di Villorba contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

La gara è in programma domenica 14 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17.

Imbattute e primissime in classifica con 44 punti conquistati su 45 disponibili, le pluricampionesse venete allenate da Santarelli cercheranno contro le ragazze di coach Bregoli il sedicesimo successo stagionale in campionato. Chieri ovviamente venderà cara la pelle e tenterà l’impresa non ancora riuscita a nessuno in questa stagione, provando a fare meglio del girone d’andata quando al PalaFenera si è arresa 1-3 andando vicinissima al tie-break.

Negli undici precedenti fra le due squadra Conegliano ha sempre vinto. In un’unica occasione, il 5 febbraio 2023, Chieri ha strappato un punto.

L’unica ex è Loveth Omoruyi. E’ proprio lei a presentare la partita alla vigilia della trasferta.

«In gennaio avremo tante partite a scontro diretto e tante trasferte. Penso che abbiamo portato a casa due vittorie importanti iniziando molto bene questo 2024 – sottolinea la schiacciatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – A Conegliano conosco tantissime giocatrici, contro di loro sappiamo che non è mai facile, ma secondo me la chiave per giocare contro squadre così sarà la pazienza. Per me il PalaVerde sarà sempre casa perché ho passato gli anni migliori fino ad adesso: non vedo l’ora di tornarci anche se da avversaria, so che sarà una bella battaglia».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76